Kristina Jakopič zaradi covida-19 začasno prenehala delati kot organizatorka porok

Pandemija koronavirusa je zelo vplivala na življenje Kristine Jakopič , ki je pred prijavo v kuharski šov MasterChef Slovenija delala kot cvetličarka in organizatorka porok. "Koronavirus je na moje delo zelo vplival. Zato sem se odločila, da za nekaj časa prekinem s tem delom. Ker sem človek, ki ima rad začrtane cilje v življenju, sem ta čas namenila razmisleku in ustvarjanju novih idej. Vsaka nova začrtana pot pa zahteva svoj čas. Seveda to pomeni, da se počasi vračamo boljši in s svežo ponudbo. V prvi vrsti pa bo kulinarika."

Kot kaže, je imela Kristina dovolj časa za razmislek, saj sta se povezali s sotekmovalko Tanjo Pirc in zasnovali lasten poslovni načrt: "S Tanjo sva že v oddaji navezali prav poseben odnos. Pravijo, da prave prijatelje spoznaš takrat, ko ti je najbolj hudo in ko potrebuješ pomoč. Takrat sva spoznali, da mogoče skupaj lahko načrtujeva kakšno noro idejo. Že med samo oddajo sva skupaj razmišljali in kreirali nove jedi. Ime AfterChef je nastal že med samim snemanjem oddaje. Za tem imenom stoji Miha Robnik . Zato sva s Tanjo seveda naprej prosili Miho, ali lahko uporabiva to ime." Miha, ki je prav tako tekmoval v spomladanskem delu oddaje, je svoji sotekmovalki podprl pri ideji.

"S Tanjo sva med izolacijo razvijali idejo o poslovni poti. Namen AfterChefa je, da se dejansko povežemo vsi bivši in sedanji Masterchefovci. Pod znamko AfterChef pa je bilo že kar nekaj kuhanja. Prvo kuhanje je bilo v Ruski Dači. Kuhinjo smo prevzele štiri tekmovalke. Pridružili sta se nama Ana Potočnik in Kaja Balentič, ki sta poskrbeli za sladico in glavno jed. Ana in Kaja še vedno sodelujeta in kuhata naprej. Vendar se je najino kuhanje s Tanjo nadaljevalo na Gorenjskem, prevzeli sva med drugi tudi kuhinjo v Ecoresortu v Kamniku, kjer sva ustvarili dva menija ter jedi stregli štiri dni. Seveda so naju prišli pozdraviti in preizkusiti najine jedi tudi najini navijači in oboževalci. Kuharska pot naju je naprej vodila v Vratarnico, ki se prav tako nahaja v Kamniku. V Vratarnici sva sodelovali na treh dogodkih, kjer sva kreirali in stregli lastne menije. Seveda nisva pozabili na naše najmlajše navijače, zato sva se odzvali tudi povabilu in šli kuhat v Mišin dol. Razveselili sva 15 deklet,"pravi Kristina o sodelovanju s svojimi sotekmovalci. S Tanjo imata sicer ogromno ponudb, a se vseh ne moreta udeležiti. Želijo imata kuhati tudi v večjih restavracijah, a morata upoštevati varnostna priporočila zaradi zdravstvene situacije.

Aktualna tekmovalka kuharskega šova je pred začetkom dejala, da se najbolj veseli spoznati Bineta Volčiča. "Lahko bi rekla, da njegovo delo, vse njegove kreacije požiram z očmi. Bine je zelo prijeten človek. Kuhanje z njim je disciplinsko, poučno in zabavno,"je povedala Kristina in pritrdila ob vprašanju, ali bi se še enkrat prijavila v kuharski šov, sedaj ko ve, kaj bi jo čakalo. "V MasterChef Slovenija, bi se zagotovo prijavila še enkrat. Zame je bila to najlepša življenjska izkušnja. Priznati moram, da je bila tudi naporna. Prav iz tega vidika sem se ogromno naučila. Izkušnje in znanje pridobljen na tak način v življenju štejejo največ."