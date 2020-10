Kristina o slovesu: V tistem trenutku nisem razmišljala o pokalu in zmagi

Seveda bi si to želela tudi jaz sama. Žal je bilo tako namenjeno in vsaka stvar v življenju se zgodi z namenom. Tako mi je bilo usojeno. Dejstvo pa je, da si je balkon najmanj zaslužila Kaja Jurač, kajti če v oddaji ne bi bilo Žana, Kaja ne bi dostavila nobenega okusnega krožnika. Vse pohvale, ki jih je prejela Kaja na okušanjih, so bile po zaslugi Žana. Lahko rečemo, da so okušali njegove krožnike.

Res je, poslovila sem tik pred velikim finalom. Kot amaterska kuharica, ki je stopila iz svoje cone udobja, domače kuhinje, zbrala pogum, ter se prijavila in imela čast obleči MasterChef predpasnik. Takoj ob naslednjem koraku pogledati svojim sotekmovalcem v oči, kuhati jedi za tri kuharske virtuoze, premagovati samo sebe in še kaj bi se našlo. Zame je to ogromen dosežek, na katerega sem zelo ponosna.

Iskreno, čisto vsega ne spomnim. Mogoče sva res imela podobne sestavine. Definitvno pa mu nisem sledila ob izboru njegovih sestavin. Poleg tega je bil prav on tisti, ki je med samim kuhanjem šel gledat, kaj se dogaja in kuha v mojem loncu.

Ah, ta naš Žiga. Žiga me je zelo razjezil, ko je med samim kuhanjem pristopil do moje kuharske postaje in pogledal v moj lonec, da bi videl, kaj se kuha v njem. Mislim, da je pozabil, da nismo v osnovni šoli. Moram pa priznati, da me ta njegovo poteza sploh ni presenetila, očitno je nanj preveč vplivala družba Kaje Jurač. Kaja je to potezo že naredila v eni izmed prejšnih oddaj. Z Žigom o tem po oddaji nisem razpravljala, ker se je enostavno škoda spuščati na tako nizek nivo.

Zadnji izločitveni test je bil res nor. (smeh) Imela sem občutek, da se čas izteka trikrat hitreje kot običajno. Priznati moram, da sem bila zelo izčrpana in nisem imela več zbrane glave. Enostavno nisem več trezno razmišljala kaj je prav in kaj ne. Posledično sem se zaradi hitenja še urezala, kar je v meni še dodatno prebudilo orkan. Težavo so mi povzročale polpete, seveda sem pozabila na glavno sestavino - jajca. Predolgo sem se ukvarjala z njimi in tako se mi je jed začela samo še rušiti. Zaradi pomanjkanja časa nisem usmerila pozornosti na omako in ribo. Res prava katastrofa.

Ta dan je bil res nečloveški. Izzivi in izločitve so sledili kot po tekočem traku. Odhod Ize me ni presenetil, niti ni pustil na meni kakšnega vtisa. Sama sem se morala priraviti na nov kuharski izziv in o tem nisem imela časa razmišljati.

Med poslavljanjem od sodnikov nisi mogla zadržati solza. Ali je bilo to zaradi slovesa od pokala ali zaradi konca lepe dogodivščine?

V oddaji sem že pokazala svoja čustva, ko je oddajo zapustila Tanja. Sem zelo iskren človek, ki enostano ne zna skrivati čustev. Pokažem veselje in nasmeh, prav tako pa solze in žalost. V tisem trenutku nisem razmišljala o pokalu in zmagi, ampak predvsem o tem, da se je na žalost zaključila ena izmed najlepših dogodivščin v mojem življenju. Ni bila lahka pot za mano. Vloženega je bilo veliko truda, odrekanja, po drugi strani smo vsi tekmovalci morali pozabiti na zunaji svet, svoje najbližje. Zato je bil ta odhod zame še toliko težji in čustven.

Kako so tvojo pot v šovu komentirali tvoji najdražji?

Sprva so bili kar malce presenečeni nad tem, da sem se prijavila. Spremljali so me od prvega snemalnega dneva. Seveda so iz dneva v dan spoznavali, kako veliko željo imam po uspehu in kako pozitivno to kuharsko tekmovanje vpliva name. Vsak dan bolj sem bila srečna in nasmejana, posledično pa tudi moji domači. S svojo pozitivno energijo in nasmehom velikokrat okužim vse okoli sebe, tudi njih sem. Po končani poti v oddaji so mi namenili veliko pozitivnih besed, objemov, in mi pokazali, kako zelo ponosni so name. Zame je bilo to nekaj najlepšega.

Kako je sodelovanje v šovu vplivalo nate in na tvojo poslovno pot?

Sodelovanje v šovu je imelo kar precejšen vpliv name. Po eni strani veliko pozitivnega, po drugi strani pa so bili tu tudi negativni vplivi. Odprlo se mi je veliko novih poslovnih priložnosti. Kar nekaj sem jih že izkoristila, večina pa na žalost še čaka na svojo priložnost. Zaradi koronavirusa so se določeni projekti upočasnili pri svojem napredku. Predvsem pa si je treba za vsak nov projekt v življenju vzeti čas in tudi tukaj je tako. Čas bo prinesel svoje.

V šovu sta se še posebej povezali s Tanjo Pirc, druga o drugi imata zelo lepo mnenje. Bi si mislila, da se bo v MasterChefu rodilo tako lepo prijateljstvo, ki bo preraslo v poslovno sodelovanje?

S Tanjo Pirc sva že med samim snemanjem postali pravi zaveznici. Povezali sva se že na samem začetku, saj sva bili cimri. Veliko sva se pogovarali in skupaj ustvarjali nove recepte. Moram priznati, da sva se zelo povezali. Postali sva zelo dobri prijateljici in skupaj na nek način stopili tudi na poslovno pot, saj sva odprli novo blagovno znamko AfterChef. Skupaj sva ustvarjali na kuharskih dogodkih ter spoznavali nove ljudi, preko katerih so se nama odprle nove priložnosti. Lahko vam zaupam, da je zaradi Tanjinih nasvetov, ki mi jih je namenila, v zraku en zelo lep projekt. Samo še malo bo potrebno počakati in upam, da nam kmalu uspe pokazati, kaj pripravljamo.