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MasterChef Slovenija

Kuhali so v skromni kuhinji, njihove jedi pa so bile 'brutalno dobre'

Velenje, 19. 10. 2026 21.17 pred 19 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Žreb je določil, da mora skupina Tadeja Oblaka kuhati v skromni kuhinji z omejenim prostorom in malo opreme. Vodja ter člana Ajda Osta in Jure Brumen so dane pogoje najbolje obrnili sebi v prid, dostavili izredno dobri jedi in si z njima zagotovili mesta na balkonu.

Tri skupine, tri različne kuhinje

Tekmovalci so v treh skupinah kuhali v treh popolnoma drugačnih kuhinjah. Sodniki so za vodje določili Tjašo Kušter, Gregorja Spudiča in Tadeja Oblaka. Gregorju sta se pridružila Dominik Gajšek in Ian Polak Rožac. Za Tjašo je roko dvignila samo Tanja Rajar, vodja pa je razumela, zakaj se Jure Brumen, Anna Masieievska in Ajda Osta želijo pridružiti Tadeju. A ker so bili v skupini lahko samo trije člani, se je slednji odločil za Ajdo in Jureta. Anna se je tako pridružila Tjaši.

Skupine
Skupine
FOTO: POP TV

Skupine so morale v ospredje postaviti paradižnik, ki ga pogosto uporabljamo kot spremljavo jedem. Tokrat je moral postati glavna zvezda glavne jedi. Sledil je žreb, ki je določil, v kateri kuhinji bodo kuhale skupine. Tadejeva skupina je kuhala v skromni kuhinji z omejenim prostorom in malo opreme, Tjaša je izžrebala standardno, Gregor pa luksuzno. Uporabljali so lahko samo stvari, ki so bile na kuharskih postajah. Tekmovalci so imeli na voljo 60 minut, niso pa vedeli, da bodo v nadaljevanju dobili dodatna navodila.

'Zdaj bo pa nastala panika'

Mojmirju Šiftarju ni bil všeč predlog Tjašine skupine, ki se je lotila priprave testenin, polnjenih s kozicami. Idejo Tadejeve skupine, ki se je navajala na zelo omejeno opremo, je pohvalil kot vrhunsko. Gregorjeva skupina je paradižnik pripravljala na pet načinov, ideje so zrastle na Dominikovem zeljniku. Mojmir je po obhodu ocenil, da skupine niso pripravljene na to, kar bo sledilo. Mojmir: "Zdaj bo pa nastala panika." Skupine so morale poleg glavnih jedi pripraviti hladno predjed, v kateri je moral prav tako zasijati paradižnik. Tadejevi skupini se je v nadaljevanju zdrobilo testo, ki so ga pekli na loncu, zato so morali spremeniti idejo. Mojmirja ni navdušila niti njihova ideja za predjed. Jure se je nato domislil paradižnikovega tatarca.

Tadejeva skupina navduši

Tjašina rdeča skupina je pripravila paradižnikov koktajl, a bi si sodniki želeli, da bi jed povzdignili z vložki. Luka Jezeršek je predlagal dodatek vodke. Glavna jed, polnjene testenine, je vabila z videzom in vonjem. Testo za testenine je bilo lepo tanko, a bi si Mojmir želel, da bi ga tekmovalke obarvale s paradižnikovim koncentratom. Karim je skupini čestital za tehnično izvedbo jedi, ki je bila popolna. Mojmir in Luka sta bila enako navdušena, slednji je jed opisal kot izjemno dodelano.

Gregorjeva skupina je za predjed pripravila paradižnik s koromačem. Mojmirja je zmotila paradižnikova zloženka na krožniku, ki se ni ujemala s suhim paradižnikom, ki so ga lepo dopolnili s škampi in botargo ter granito iz paradižnikovega soka in bazilike. Luka je bil ob krožniku zmeden, tudi Karim ni bil navdušen. V glavni jedi so združili belo polento s paradižniki na 5 načinov. Mojmirja je zmotil videz krožnika, a tudi okusi niso navdušili. Mojmir je ocenil, da so se ujeli v past luksuzne kuhinje in vsega, kar je ta ponujala.

Tadejeva skupina je navdušila s paradižnikovim tatarjem, ki ga je obogatila s pinjolami, inčuni, rumenjakom in popečenim kruhom. Vabila je z barvitostjo in prepričala z okusi. Luka: "Kako je to dobro." Karim: "To je top jed." V njej je nadvse užival tudi Mojmir. Tudi glavna jed, rustikalni kiš, je navdušila. Luka: "To je brutalno dobro." Karim je pohvalil lep preplet vseh okusov in izjemno krhko testo. Skupino je pohvalil tudi, ker so se ob težavah s testom hitro znašli. Karim: "Vse čestitke."

Dvojna zmaga in trojno veselje

Zmaga rumene skupine ni presenetila. Kot je povedal Mojmir, so dane pogoje najbolje obrnili sebi v prid. Tadej je bil ponosen, ker je na balkon prišel s skupino, ki jo je tudi vodil. Zmago je opisal kot dvojno zanj, hvaležen pa je bil tudi Juretu in Ajdi, brez katerih to ne bi bilo mogoče.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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