Kuhanje z zmagovalko MasterChefa: V šovu sem hrepenela po kritiki

"Naj poudarim, da je recept preprost, ker sva časovno omejeni," je v intervjuju, med katerim je pripravila lahkotno rižoto s šparglji in limono, poudarila Zala Pungeršič in med prijetnim pogovorom povzela vse občutke, ki so jo prevzemali med deveto sezono šova MasterChef.

Naša druga ženska zmagovalka nam je tudi zaupala recept za rižoto, ki jo je pripravila v videointervjuju, in dodala, da lahko vsak doda po svojem okusu še drugo zelenjavo, meso, rakce ...

SESTAVINE (za štiri majhne porcije):

- žlica olivnega olja

- trije stroki česna

- ena čebula

- dva ščepca soli

- ščepec popra

- 1 liter jušne osnove

- 2 porciji riža

- 12 špargljev

- pest parmezana

- dve žlici masla

- 2 dcl belega suhega vina

- limonina lupinica

- košček vložene limone

- sok sveže limone

Čebulo nasekljamo in prepražimo, da postekleni. Dodamo riž, da postekleni. Dodamo še nasekljan česen, da zadiši. Deglaziramo z vinom. Zalivamo z jušno osnovo in mešamo. Proti koncu, ko je riž že skoraj kuhan, dodamo še narezane šparglje in pomešamo. Na koncu dodamo na kocke narezano maslo in parmezan. Rižoto pokrijemo z alufolijo in jo pustimo počivati tri minute. Na koncu serviramo, dodamo še nasekljano vloženo limono in limonino lupinico.