Kuharski talent in veliko srce: To je naša Barbara

Barbara Ribič iz Lenarta je v MasterChefu Slovenija poleg svojega kuharskega talenta pokazala tudi veliko srce. Tako je med kuhanjem z Michelinovim chefom Urošem Štefelinom sotekmovalcu Juretu Kirbišu odstopila malce svoje soli. Jure je tako sploh lahko nadaljeval s kuhanjem, na koncu pa si priboril prvo značko imunitete, za kar ji je bil zelo hvaležen. Barbara: "Jure me je v zadnjih sekundah prvega dela izziva prosil za malo soli. Kot je razvidno tudi s posnetka, sem mu le-to odstopila brez razmišljanja. Odgovorila sem mu: 'Ja, vzemi. Seveda!' ne da bi ga sploh dobro pogledala. Meni je bilo to res samoumevno in logično. Že ob vstopu v MasterChef kuhinjo sem si želela le eno – takrat mi še ni bilo toliko pomembno, kako daleč v tekmovanju se bom prebila, temveč v prvi vrsti predvsem to, da bodo tisti, ki me tudi sicer poznajo, ob gledanju rekli: 'To je to. To je naša Barbara.' Res sem vesela, da so prikazani tudi taki trenutki. Trenutki, ko si pomagamo, se podpiramo in spodbujamo. Vesela sem, da sem mu lahko pomagala. Jure se mi je tisti večer še večkrat zahvalil. Se pa odlično razumemo že od prej, tako da mi je bilo vse skupaj res več kot normalno in iz tega dogodka nismo delali ne vem kakšnega slona."