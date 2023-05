V najnovejši epizodi spletne oddaje MasterChef: Kuhna smo spoznali poklic, ki je pri profesionalnih kuharjih še kako potrebna. Marsikateri chef se na neki točki svoje kariere odloči, da bo spisal kuharsko knjigo. In za to potrebuje privlačne fotografije, za kar pa obstajajo specializirani kulinarični fotografi. Tokrat smo v Kuhni gostili Miho Bratina, ki je povedal, kakšne so specifike njegovega poklica in ali mora biti takšen fotograf tudi dober kuhar?