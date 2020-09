Lanski masterchefovec Tomaž izbranko zaročil v gorah pod zvezdami

Tomaž Zevnik , ki je v lanski sezoni navduševal s svojimi kuharskimi mojstrovinami, je bil kot udeleženec šova vedno zvest samemu sebi: ''Nisem se pretvarjal ne pred gledalci ne pred sotekmovalci. Včasih res nisem vedel, kaj naj skuham in pripravim med izzivi, ampak nekaj me je vodilo naprej. To naredi, to je dobro. Nisem mislil z glavo, ampak sem zaupal svojim občutkom.'' Svojega sodelovanja v šovu se z veseljem spominja, sedaj pa sledi svojim sanjam, ki se na zasebnem področju ravno uresničujejo.

Navdušenec nad japonsko kulturo in kulinariko je že leto dni srečen z izbranko Tino:''Spoznala sva se v času študija v Ljubljani, že takrat sta me prepričala njena prijaznost in smisel za humor.''Tomaž je razkril tudi, kakšno presenečenje je svoji sorodni duši pripravil ob zaroki:''Najina zaroka se je zgodila v času skupnega preživljanja dopusta v slovenskih gorah pod zvezdnatim nebom pri skoraj polni luni,''in tako razkril, da v njem tiči romantična duša. Zaljubljenca še nista določila datuma poroke, oba pa si od življenja želita podobnih stvari: ''Najin cilj je po poti življenja hoditi vštric in si ustvariti družino.''