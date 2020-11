Lanskoletni MasterChefovec dobil hčerko Elo: Pridna je po očiju

Klemen Lampič se je lanskoletnega šova MasterChef Slovenija udeležil na pobudo svojega prvega otroka, sina Naja . Po končanem snemanju, ga je življenje presenetilo z nepričakovanim vabilom neznanke. Gledalca oddaje Sara je že preko televizijskih zaslonov ocenila, da ji je Klemen tako simpatičen, da ga bo povabila na pijačo. Preskočila je iskrica, Klemen in Sara sta se zaljubila, se kmalu poročila in letos poleti postala starša.

Ime Ela sta hčerki izbrala, ker je bila to Sarina želja, nam je povedal Klemen: "To ime si je moja žena želela že od malih nog kot mi je povedala in meni je bil tudi takoj všeč saj je lepo preprosto slovensko ime, nisem pristaš nekih podvojenih črk ali česa podobnega."Povedal je tudi, da je porod potekal brez posebnosti, da pa zaradi ukrepov ob epidemiji ni smel biti zraven."Tudi obiski so bili omejeni zgolj na uro na dan, smo pa zato v naslednjih tedni vse to nadoknadili."

In kakšna dojenčica je mala Ela? "Pridna po očiju! (smeh)«"hitro odgovori Klemen in doda, da že od prve noči mirno spijo in da je mala Ela že ujela ritem:"Hvala bogu je zdrava in super napreduje v rasti. Zdaj ima Sara malo bolj neprespane noči kot jaz, ker jo doji, a bomo nadoknadili. Ko bo večja, bom pa jaz kuhal."

Očka male Ele pa je ponosen tudi na svojega prvorojenca Naja, ki pravi, da je nad sestrico navdušen: "Vanjo se je zaljubil na prvi pogled pred porodnišnico in res ima veliko potrpežljivosti z njo, če se joka ji večkrat popravi dudo, prebere ji kakšno pravljico, se z njo ukvarja in kot sam pravi, komaj čaka da malo zraste da jo bo lahko učil kakšne 'neumnosti'."