Lanskoletni zmagovalec Masterchefa Slovenije kuhal tudi za Toma Cruisa

Koprčan se je po zmagi v kuharskem šovu podal na novo pot. Odšel je v London in kot je povedal za 24ur.com, je imel že pred odhodom jasne cilje: "Že ob samem prihodu v London sem imel jasne cilje in sem vedel, da se moram obnašati kot goba ter srkati znanje iz dneva v dan. Veliko sem se naučil in še veliko se moram, zato sem tudi tukaj."

V znani restavraciji The Ivy zdaj dela že okoli dva meseca in pravi, da se tam počuti odlično, da ga je ekipa sprejela kot člana družine. "Ekipa me je zelo lepo sprejela in že v prvem tednu sem bil kot del družine. Je pa res, da sta miselnost in dinamika same restavracije popolnoma drugačni, saj v kuhinji ne manjka kletvic,« pove Jaka in doda: »Kuhinja precej spominja na vojsko."

Kuhal tudi za Toma Cruisa

"Velikokrat v Ivy pridejo znane osebe, kot so gledališki in televizijski igralci ter vplivne osebe z vsega sveta. Na žalost sem jaz v kuhinji in nimam veliko stikov z samimi gosti, razen tega, da jim kuham. Odkar delam, vem, da je v restavraciji, v času, ko sem delal, jedel Tom Cruise, pa še veliko drugih, za katere niti ne vem, saj v kuhinji velja miselnost, da so vsi gostje enakovredni in si vsi zaslužijo nepozabno doživetje."

Kot nam je povedal Jaka, je restavracija Ivy že od ustanovitve leta 1917 trdna točka na londonskem jedilnem in družabnem prizorišču. Restavracija Covent Garden in zasebna soba zgoraj sta simbol glamurja – zdaj bolj kot kdajkoli po zmagoslavni prenovi leta 2015.