Lara Kutnar: MasterChef je res odlična priložnost za učenje in rast

Lara Kutnar iz Ljubljane je dokončala 4-letno gostinsko šolo. V kuhinjo se je zaljubila na prvi uri praktičnega pouka, še posebej jo je očarala priprava sladkih jedi. Sedaj piše diplomsko nalogo na višji strokovni šoli. Lara: " Po končani 4-letni gostinski šoli sem zaradi svoje ljubezni do slaščic nadaljevala študij na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, smer gostinstvo in turizem, kjer sedaj pišem diplomsko nalogo o eksotičnem sadju in čokoladi. Raziskujem, kako se eksotično sadje ujame s čokolado v monoporcijskih torticah. " Nad slaščičarstvom se je navdušila tudi Nika , njena sestra dvojčica. Lara: " Bili sva sošolki v osnovni šoli, nato pa sva ubrali vsaka svojo pot. Sestra se je odločila za srednjo šolo na BIC Ljubljana, jaz pa sem šla na srednjo gostinsko šolo. "

Larina želja je, da bi postala vrhunska slaščičarka s svojo slaščičarno. Lara: "Najbolj me navdušuje kreativnost, ki jo slaščičarstvo ponuja. Vsaka sladica je lahko unikatna, od okusa do vizualne podobe. Uživam v eksperimentiranju z novimi kombinacijami sestavin, še posebej v povezovanju čokolade z sadjem, kar tudi raziskujem v svoji diplomski nalogi. Poleg tega me veseli, da lahko s svojimi slaščicami ljudem pričaram veselje in posebne trenutke. Trenutno delam pod imenom 'Sweetland', kjer ustvarjam in razvijam svoje sladke kreacije. To je moj prvi korak proti uresničitvi sanj o lastni slaščičarni, kjer bi lahko svojo strast do slaščic združila s svojo vizijo in ustvarila nekaj edinstvenega."

Pri tem ji bodo zagotovo pomagale lastnosti, ki jih je izpostavila v svoji predstavitvi. Je delavna, točna, ambiciozna, željna novega zanja in natančna. Lara: "Še posebej natančnost je v slaščičarstvu izjemno pomembna, zato se vedno trudim biti čim bolj dosledna. Rada se učim novih stvari in preizkušam različne tehnike, saj verjamem, da sta ravno delavnost in vztrajnost vrlini, ki mi bosta pomagali napredovati in doseči svoje cilje."