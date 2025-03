Lara se je poslovila, a ima še več motivacije za uresničitev svojih sanj

Ta preizkušnja je bila zame izjemno naporna, a hkrati neprecenljiva izkušnja. Kuhati vseh devet krogov je bil velik izziv, saj sem morala ostati ves čas osredotočena, kljub stresu in pritisku, ki sta se stopnjevala iz kroga v krog. Vsaka napaka me je spodbudila, da sem razmislila, kaj lahko izboljšam. Čeprav nobena jed ni bila popolna, sem ponosna, da sem vztrajala do konca in pokazala svojo strast do kuhanja. Ta izkušnja mi je dala ogromno znanja in motivacije za naprej.

Imela si devet priložnosti, da bi dobila predpasnik. Med njimi je bilo tudi poznavanje slaščičarskih osnov. Kdaj si si najbolj očitala, da priložnosti nisi izkoristila?

Najbolj sem si očitala pri slaščičarskem izzivu, saj sem se predstavila kot slaščičarka, a mi vseeno ni uspelo. Čutila sem velik pritisk, saj sem želela dokazati svoje znanje in upravičiti svojo strast do slaščičarstva. Ko rezultat ni bil tak, kot sem si želela, sem se spraševala, kaj sem naredila narobe in kako bi lahko ravnala drugače. A prav ta izkušnja me je naučila, da so napake del procesa – pomembno je, da se iz njih nekaj naučimo in gremo naprej še močnejši.

Karim Merdjadi je med zadnjim kuhanjem pohvalil vse kuharje, saj ste v njegovih očeh resnično izkazali. Kako si se počutila ob teh besedah?

Karima res cenim, zato so mi njegove besede veliko pomenile. Ko te pohvali nekdo s takšnim znanjem in izkušnjami, dobiš občutek, da si na pravi poti. Po vseh izzivih, vzponih in padcih je bilo slišati takšno pohvalo res lepo in spodbudno. Dalo mi je še več motivacije, da vztrajam in uresničim svoje slaščičarske sanje.