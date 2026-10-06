Lepa poteza Gregorja in Gulnaz: Moramo ostati ljudje

Ian Polak Rožac se je ta teden prvič preizkusil v vlogi vodje. Novih izkušenj se je veselil le do trenutka, ko so morali tekmovalci izbirati med njim, Dominikom Gajškom in Ajdo Osta. Potem ko so se zapolnila že skoraj vsa mesta v drugih dveh skupinah, se je Ian začel spraševati, zakaj tekmovalci nočejo v njegovo. Še posebej ga je zabolelo, ker se mu ni pridružila Anna Masieievska. Prišel je do zaključka, da v njem ne vidijo konkurence ali nekoga, ki bi jih lahko popeljal na balkon. Ian: "Vem, da to ni v redu, ker tega ne bi smel osebno jemati, res ne, ampak si ne morem pomagati."