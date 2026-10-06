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MasterChef Slovenija

Lepa poteza Gregorja in Gulnaz: Moramo ostati ljudje

Velenje, 06. 10. 2026 09.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Gregor Spudič in Gulnaz Ulibaeva sta znova pokazala svoje veliko srce, potem ko sta za vodjo izbrala Iana Polaka Rožaca. Tekmovalcu je bilo pred tem zelo težko, ko je čakal, da se zapolnijo mesta v njegovi skupini.

Ian Polak Rožac se je ta teden prvič preizkusil v vlogi vodje. Novih izkušenj se je veselil le do trenutka, ko so morali tekmovalci izbirati med njim, Dominikom Gajškom in Ajdo Osta. Potem ko so se zapolnila že skoraj vsa mesta v drugih dveh skupinah, se je Ian začel spraševati, zakaj tekmovalci nočejo v njegovo. Še posebej ga je zabolelo, ker se mu ni pridružila Anna Masieievska. Prišel je do zaključka, da v njem ne vidijo konkurence ali nekoga, ki bi jih lahko popeljal na balkon. Ian: "Vem, da to ni v redu, ker tega ne bi smel osebno jemati, res ne, ampak si ne morem pomagati."

Ian ni mogel skriti žalosti in razočaranja.
Ian ni mogel skriti žalosti in razočaranja.
FOTO: POP TV

Ko je odločitev moral sprejeti Gregor Spudič, je dobrosrčni Mariborčan dal jasno vedeti, da so zanj dobri vsi tekmovalci. Gregor: "Ker v tekmovanju, če že prideš tako daleč, moraš nekaj pokazati." Hitro se je odločil, da se bo pridružil Ianu. Enako odločitev je sprejela Gulnaz Ulibaeva, ki se je je Ian zelo razveselil, saj ga navdušuje njena mirnost v kuhinji. Gulnaz je ob tem povedala: "Moramo ostati ljudje, ne vedno misliti samo nase, ampak tudi na to, kako se počutijo drugi ljudje."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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