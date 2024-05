Lidija je ob dobrosrčnem nasprotniku odkrila svoj kuharski slog

OGLAS

Ena izmed novosti letošnje sezone MasterChefa Slovenija je tudi bitka za časovno prednost. Tekmovalci si lahko priborijo dodatnih 10 minut za kuhanje, ki jih lahko izkoristijo v kateremkoli izzivu. Njihovi nasprotniki so finalisti preteklih sezon, tako sta se posebej za to priložnost v kuhinjo vrnili Anja Fir in Sanja Sirk, Lidija Subašić pa se je za časovno prednost pomerila s finalistom sedme sezone, Žigo Gabrovcem. Gost je poskrbel, da je bilo kuhanje verjetno eno najbolj zabavnih v MasterChefu. Kako pa ga je doživljala sama, vse do osvojene nove značke? Lidija: "Na prvem delu izziva nas je bilo kar 5, kjer res nisem pričakovala tako dobrih in hitrih rezultatov ugibanja gomoljnic. Ko sem zmagala v prvem delu izziva, sem se zavedla, da bo vsak čas v kuhinjo vstopil bivši tekmovalec in finalist MasterChefa. Takoj ko je Žiga vstopil v kuhinjo, sem začutila njegovo pozitivo, skromnost in dobrosrčnost in verjetno me je to nekako pomirilo. Cel čas izziva sem uživala in kuhala z ljubeznijo, saj sem pripravljala sladico, in želela sem pokazati, da se lahko iz zelo preprostih sestavin naredi tudi vrhunska jed. Če pozabimo na mojo postavitev. Tukaj bi rekla, da sem odkrila svoj slog kuhanja - osnovne sestavine, s katerimi se igraš do onemoglosti, in ki jih lahko pretvoriš v razne oblike in komponente. Manj je več!"

Žiga Gabrovec je poskrbel, da je bilo kuhanje bolj sproščeno. FOTO: POP TV icon-expand

Njena sladica ji je na koncu prinesla zmago, saj je bila izjemno okusna, poleg tega je z njo za razliko od gosta zadela bistvo izziva. Sodniki pa so ji zaradi postavitve položili na srce, da se mora vzeti v roke, če želi obstati v tekmovanju. Lidija: "Oh, te moje postavitve... Ta izziv sem dojela kot zadnji klic: "LIDIJA, DELAJ NA POSTAVITVAH! NUJNO!" (smeh) Zelo težko je to opisati, saj moram jaz kot amaterski kuhar zasnovati jed, izbrskati recepte v glavi, se spomniti vseh tehnik v nekaj minutah pred začetkom kuhanja. Nato moram celotno zasnovano jed še skuhati, ker je seveda okus najpomebnejši, in da dostaviš, kar si obljubil sodnikom. In kaj se zgodi - najmanj ali skoraj nič časa ti ne ostane za postavitev. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem se navadila, da o postavitvi jedi razmišljam že v prvi fazi, ko razmišljam o snovanju jedi. Po drugi strani pa se ti lahko zgodi še, da imaš predstavo jedi na krožniku, in ko jo začneš dajati na krožnik, ugotoviš, da ni v redu in da se postavitev na krožniku in v tvoji glavi zelo razlikuje."

Lidija je že druga tekmovalka z osvojenima dvema značkama. FOTO: POP TV icon-expand

Kako ji bo to uspevalo v nadaljevanju tekmovanja, bomo videli prav kmalu. V zadnje tedne pa, tako kot Luka Pangos, vstopa z dvema značkama. In kako bo to vplivalo na njeno nadaljnje kuhanje? Lidija: "Sva se hecala z Luko, da se mu kar naprej približujem, najprej sva vstopila v klub 'imunitetarjev', zdaj imava pa še oba znački za prednost. Rekla bi, da so izzivi za pridobitev značke za prednost veliko težji kot izzivi za imuniteto. Tako da značko imunitete veliko bolj cenim in 'čuvam'. Dodatnih 10 minut je super prednost, ampak za primer, da bi jih lahko uporabili kadarkoli med samim izzivom, kar pa žal ni mogoče. Jaz kot organizatorka po duši svoj čas razporedim tako, da v sam izziv že vkalkuliram tudi tistih dodatnih nekaj minut, v kolikor bi prišlo do kakšnega 'kiksa' ali potrebe po B planu. Po drugi strani v izzive rada vstopam s pozitivnimi mislimi, saj v kolikor ne verjameš, da ti lahko uspe, ti najverjetneje tudi ne bo. Tako da je značka za prednost zame bolj samo značka, ker ne vem, pred katerim izzivom jo dejansko uporabiti in ali mi bo takrat dejansko sploh pomagala. Do sedaj nisem potrebovala dodatnih minut. Zavedam se, da v desetih minutah mogoče lahko popraviš kakšno majhno napako ali kiks, tekočega moussa, razkuhane rižote ali kvašenega testa pa žal ne reši niti moja nova značka." Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija jutri ob 21.15 na POP TV.