Lidija med čustvenim izzivom ni razmišljala o imuniteti

Ta teden se je v MasterChef kuhinji odvila še zadnja bitka za imuniteto. Zmagovalci skupinskega izziva so morali tri sodnike in gosta Filipa Matjaža navdušiti s svojo kulinarično zgodbo. Lidijo Subašić je izziv popeljal v otroštvo in tiste najlepše trenutke, ki jih je preživljala z družino. Lidija: " Zelo lepe spomine imam na svoje poletne počitnice, sploh ko je prišel čas, da gremo nekam na morje. Mi smo vedno hodili drugam, vedno na nek drug otok, vedno je bilo neko drugo mesto. Vedno smo bili mi trije, ker sem edinka, in to je bil tisti čas, ko smo bili ves čas skupaj. "

Toda izziv je v njej prebudil tudi zelo boleče spomine na najbolj tragično stvar v njenem življenju. Lidija: "Oči nas je zapustil pet let nazaj. Se mi zdi, da sva po tem dogodku z mami še bolj povezani, čeprav je ona izgubila življenjskega partnerja, jaz pa v tem primeru očija. To je ena tako zelo velika luknja v mojem srcu. Bila je ljubezen in zato vedno, ko se spomnim na očija, je vedno smeh, vedno radost in sreča. Jaz vem, da je on dal vse zame."

Lidija je verjela v svoj krožnik in na koncu je res navdušila sodnike, ki so v jedi pogrešali le malce več svežine. Lidija: "Vedno, ko kuham umirjeno ali za nekoga ali z lepimi mislimi in spomini, skuham nekaj zelo dobrega. Pri zadnjem izzivu smo morali izhajati iz neke naše zgodbe, v kateri pa nisem mogla iti mimo svoje družine, in na koncu je bil rezultat zelo dober." Če bi zmagala, bi si priborila že drugo imuniteto, a so sodniki značko podelili Juretu Pavliču. Lidija: "Juretu zelo privoščim, saj je imel prav tako zelo dobro zgodbo in dober krožnik. Med kuhanjem nisem razmišljala o imuniteti, kajti eno že imam pripeto na predpasniku. Svojo jed sem gradila okoli družinske zgodbe in krožnik posvečam svojima največjima podpornikoma – mami in očiju."