Lidija o uvrstitvi v najboljšo peterico: NO-RO!

Lidija Subašić se je kot prva uvrstila v peterico najboljših kuharjev 10. sezone MasterChefa Slovenija. Tekmovalci so se pomerili na individualnem testu, ki je bil nekaj posebnega. Prvič so kuhali pod mentorstvom sodnikov in vsak si je izbral svojega. Lidija se je odločila za Mojmirja Šiftarja, na koncu pa slavila. Prva reakcija tekmovalke je bilo čisto veselje in seveda ponos. Lidija: "Občutki so bili neverjetni! Najprej, da sem zmagala v boju za prvo mesto v top 5, potem pa še, da mi je to uspelo na individualnem izzivu, saj tam doslej še nisem uspela zmagati. Vedno mi je za malo zmanjkalo. Pripravljala sem sladico, ki jih zelo redko pripravljam, čeprav so sladice tista prva moja strast in ta je totalno nora in odštekana. Vsebovala je še granolo, ki je med izzivom sploh nisem mogla poskusiti zaradi alergije, potem krompir ... V glavnem, NO-RO!"

Lidija Subašić na balkonu in v top 5 FOTO: POP TV icon-expand

Ob navdušenju sodnikov se je tako povzpela na balkon in med najboljših pet, kar je bilo morda za koga veliko presenečenje. Kar nekaj nekdanjih tekmovalcev je namreč zmago napovedalo Luku Pangosu, tudi Juretu Pavliču in morda še komu. Lidija: "Vsak ima svojega favorita, ampak na koncu bo pomemben tisti zadnji krožnik oziroma kako ti v tistem trenutku leži tisti izziv. Meni osebno je bila vsaka stopnička v MasterChefu enako pomembna in ja, očitno mi je bil tokratni izziv pisan na kožo, uživala sem med kuhanjem in zato tudi zmagala."

Lidija in njen mentor ter pomočnik Mojmir Šiftar FOTO: POP TV icon-expand

Ne samo mentorji, sodniki so bili v tokratnem izzivu prvič doslej tudi pomočniki tekmovalcev. Resda samo za pet minut, a so bile te dragocene in v Lidijinem primeru morda celo odločilne. Lidija: "Jaz res težko opišem, kako nadarjen in podučen je chef Mojmir. Poleg vsega znanja, ki ga ima, je pa še odličen mentor, znanje zna predati naprej. Čeprav je nov sodnik in so vsi vajeni Bineta, bom jaz rekla, da sem neizmerno vesela, da je letos z nami Mojmir, ki nam na vsakem koraku predaja znanje, nas spodbuja, konstruktivno kritizira, pod črto je pravi kuhar in poleg tega tudi človek. Takoj, ko smo izvedeli, da moramo izbrati mentorja, sem si zaželela Mojmirja in imela sem srečo, da se je moja želja uresničila. Všeč mi je bilo, da je mojo idejo sprejel in mi okoli moje grobe osnove svetoval oziroma me samo usmeril, kot pravijo, učitelj mora učenca naučiti, kako ribo uloviti in mu je ne samo dati. S takim mentorjem bi lahko kuhala vsak dan! HVALA, MOJMIR, ŠE ENKRAT!" Kdo se bo prihodnjič pridružil Lidiji? Ne zamudite nadaljevanja boja za mesta v najboljši peterici kuharjev letošnje sezone v ponedeljek ob 21.15 na POP TV.