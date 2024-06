Lidija Subašić si je priborila prvo mesto v najboljši peterici

Šesterica tekmovalcev se je za prvo mesto v najboljši peterici kuharjev sezone borila pod mentorstvom in ob pomoči sodnikov. Lidija Subašić je za mentorja izbrala Mojmirja Šiftarja in na koncu slavila.

Bitka za top 5 pod mentorstvom sodnikov Julija Bukvič, Domen Beribak, Klara Šmigoc, Luka Pangos, Lidija Subašić in Jure Pavlič so se pomerili za uvrstitev med najboljšo peterico sezone. Individulani test pa je bil nekaj posebnega. Luka Jezeršek: "Mi trije bomo tokrat stopili iz svojih običajnih vlog. Postali bomo vaši mentorji." Karim Merdjadi: "Kot mentorji vas bomo podpirali čez cel izziv, od načrtovanja vaše jedi do kuhanja." Tekmovalci so sami izbirali svoje mentorje in Domen se je odločil za Luko, Lidija za Mojmirja Šiftarja, tekmovalec Luka prav tako. Klara se je odločila za Karima, Jure za Luko, Juliji je ostal Karim.

Šesterica odličnih kuharjev FOTO: POP TV icon-expand

Sodniki so drug drugemu izbrali glavno sestavino za kuhanje. Mojmir je za Karima oziroma Klaro in Julijo izbral kavo. Karim je za Luko oziroma Domna in Jureta izbral račja bedra, Luka pa je za Mojmirja oziroma Lidijo in tekmovalca Luko izbral črn tahini. Tekmovalci so imeli na voljo za načrtovanje 15 minut, prvi so bili na vrsti Lidija, Klara in Domen. Tekmovalki sta se odločili za sladici, Domen za slano jed. Nato so se sodniki posvetili Luku, Juretu in Juliji. Vsi trije so se odločili za slano jed. Sodniki pomočniki Tekmovalci so pred kuhanjem izvedeli, da lahko vsak izmed njih svojega mentorja prosi za petminutno pomoč. Za kuhanje so jim odmerili 70 minut. Karim je stavil na Klaro, Luka na Domna, Mojmir pa na Lidijo. Domen si je prvi zaželel pomoč sodnika Luke, Julija je nato poklicala Karima, Lidija pa Mojmirja. Luka je nato priskočil na pomoč Juretu, Mojmir tekmovalcu Luku, Klara pa je Karima poklicala tik pred serviranjem.

Lidijin mentor je bil Mojmir Šiftar FOTO: POP TV icon-expand

Tekmovalci stopijo pred sodnike Jure je pripravil konfitirano račje bedro s pirejem iz hokaido buče, solato iz brstičnega ohrovta z miso pasto, pražene mandlje, praženo šalotko in jušno omako. Karim je pohvalil lepo pripravljeno račko, celoten krožnik je bil zelo okusen. Mojmir bi si želel le malce gostejšo omako, Luka pa, da bi tekmovalec začel verjeti vase. Klara je pripravila rjavček z rjavim maslom, sladoledom iz tonke, kavnega likerja in ruma ter pasijonkino omako z infuzirano kavo. Mojmir je pohvalil lepo pripravljene komponente, a v sladici ni čutil kave. Karim je bil mnenja, da bi ga morala prej poklicati na pomoč, čestital pa ji je za pogum, energijo, osredotočenost in željo, da bi prišla med najboljših 5. Lidija je pripravila sladke tahini tacose z vijoličnim krompirjem, omako iz ribeza in črnega čaja, solatko iz gozdnih sadežev in granolo s tahinijem in oreščki. Karim je v jedi užival, zdela se mu je sveža in hrustljava, presenečen je bil nad vijoličnim krompirjem. Luka je jed opisal kot zelo okusno in domiselno. Mojmir pa je dodal, da si želi od nje več dobrih krožnikov in da bo morala iti na vse ali nič.

Zmagovalna jed Lidije Subašić FOTO: POP TV icon-expand

Julija s svojim krožnikom ni navdušila. Pripravila je potrebušino, marinirano v kavi, pire muškatne buče in omako iz telečje osnove s kavo. Karim je povedal, da pire zaradi preveč muškatnega oreščka povozi vse ostale okuse. Karim: "Srečo imaš, da danes ni izločitveni test." Spodbudne besede za Domna Domen ni bil zadovoljen z rezultatom svojega dela. Luka ga je kregal, češ da je od prvotnega načrta ostal na pogled nič kaj mamljiv krožnik. Tekmovalec je pripravil konfitirano račje bedro, pire iz repe, rdečo lečo, pomarančno omako in v penini macerirano pomarančo. Karim je povedal, da je komponente lepo pripravil, a da ima težave s prezentacijo jedi. Luka mu je na koncu namenil objem in spodbudne besede: "Jaz sem verjel vate in še zdaj verjamem." Luka je pripravil glaziranega lososa, cvetačni tahini pire, tahini hrustek, omako iz lososove glazure ter solato iz cvetačnih listov z aji amarillo pasto. Karimu je padel v oči svetleč pire, Luka pa je povedal, da bo odslej sam hodil po sestavine. Jed je pohvalil kot zelo dobro. Karim je še dodal, da je tekmovalec tehnično podkovan, da so mu okusi jasni: "Se pravi, imaš vse elemente profesionalnega kuharja." Jed je opisal kot inteligentno pripravljeno.

Lidija si pribori mesto v najboljši peterici Sodnike so najbolj prepričali Jure, Lidija in Luka, med peterico najboljših pa je prva zakorakala Lidija. Tekmovalka ni mogla verjeti, kaj ji je uspelo, bila je ponosna nase in presrečna. Mojmirju se ni pozabila zahvaliti za vse usmeritve in nasvete. Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija v ponedeljek ob 21.15 na POP TV.