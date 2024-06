Lidija si je želela priti v finale, kljub temu je odšla srečna

Moja pričakovanja so bila še malo višja, in sicer finale. Še danes mislim, da bi si finale s svojim kuharskim znanjem zaslužila. Vstopila pa sem v tekmovanje, kjer ni pomembno samo, kako dobro kuhaš, ampak tudi, kakšno srečo imaš, kakšne usmeritve s strani sodnikov dobiš in kako se v določenem trenutku odločiš.

MasterChef mi bo za vedno ostal v dobrem in lepem spominu. Dobila sem vse, po kar sem prišla – veliko znanja in veliko novih prijateljev.

Tekmovanja je zate konec, letos je še posebej zahtevno in dolgo. Kakšna izkušnja ali preizkušnja je to bila zate?

MasterChef je samo novo poglavje v moji knjigi življenja. Ko sem kuhinjo zapustila, sem čutila srečo in zadovoljstvo - da sem bila dovolj pogumna in se prijavila, da sem se borila in da sem tekom tekmovanja ostala jaz Lidija, ista pozitivna in nasmejana Lidija, kot me poznajo moji najbližji.

Ob slovesu od sodnikov si bila nasmejana. Luka Jezeršek ti je rekel, da ohrani ta nasmeh, to svojo dobro voljo in energijo. Kako pa si se počutila, ko sta z Domnom odšla skozi vrata?

Kako pa je komentirala tvojo pot v tekmovanju in kakšnih odzivov si bila še deležna?

Mami me je od začetka vedno podpirala in spodbujala. Prav tako je dobro razumela tisti prvi šok, ko prideš domov in potrebuješ nekaj časa, da zbereš misli in padeš nazaj v svojo staro rutino. Deležna sem bila res ogromno pozitivnih odzivov – najboljši so pa ravno tisti od najbližjih: 'Lidija, bila si res ista kot ponavadi!'

Večkrat si izpostavila svojo željo po pekarnici, v kateri bi prodajala tudi sladice. Ali ta želja še tli v tebi?

Želja je še vedno, seveda. Enkrat si želim imeti nekaj svojega! To je trenutno moj dolgoročni cilj.

S sotekmovalci ste stkali lepa prijateljstva. Ali lahko napoveš kakšno MasterChef kulinarično sodelovanje?

Letos smo se zbrali res pravični in dobri tekmovalci, kar smo pokazali tudi tako, da ni bilo nobene drame. Še vedno se slišimo in sodelujemo. Po mojem me boste največkrat videli v družbi Jureta in Luke, s katerima sem že v hiši veliko govorila o naši prihodnosti po MasterChefu.

Tekmovanje se nadaljuje, dobili smo tri polfinaliste in vsem si ob slovesu zelo lepo pripisala možnosti za zmago. Ali boš tudi navijala za vse tri?

Še enkrat povem, da žal MasterChef ni kuharsko tekmovanje, saj ni pomembno samo, kako dobro kuhaš, zato mislim, da bi lahko vsak izmed njih zmagal. Mislim, da ima največji potencial za zmago Luka, zaradi svoje širine poznavanja kulinarike, potem Jure zaradi svoje študioznosti in na koncu Klara, ki je še mlada in se mora še učiti in pridobiti še več izkušenj.