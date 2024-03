Lidija Subašić bo začinila novo sezono MasterChefa Slovenija

OGLAS

28-letna Lidija Subašić iz Ljubljane je po izobrazbi politologinja. Trenutno dela v marketingu, toda njena velika strast je kuhanje. Lidija: "Starši so me vedno spodbujali k izobrazbi in vedno sem jo prioritizirala. Celo življenje me je zanimalo več stvari hkrati. Moja strast do kuhanja se je razvila nekaj let nazaj in od takrat najraje svoj prosti čas preživljam v kuhinji ali pa v kakšni restavraciji, kjer pokušam kaj novega in zanimivega." Tudi v tujini, saj nadvse rada potuje in raziskuje tuje države in tamkajšnjo kulinariko, kar bo dobra popotnica za MasterChef tekmovanje. Lidija: "Najbolj v spominu mi seveda ostane hrana in ljudje, ki tudi pričarajo utrip mesta ali države. Absolutno so mi potovanja dala veliko kulinarično širino, še več pa doživetij, preizkušenj in zelo lepih spominov."

Občasno dela tudi kot pomočnica kuharja na domu, kar je zanjo prav posebna izkušnja. Lidija: "Lahko samo rečem, da so dnevi dogodkov meni najbolj všeč. So zelo zanimivi, kdaj zelo dolgi, ampak vedno prepleteni z veliko smeha in 'heca', kar je v delovnem okolju zelo pomembno."

Ne samo kuha, Lidija rada tudi dobro je, česar pa ni videti. Na vprašanje, kam gredo kalorije, v smehu odgovori: "Rada ohranjam aktiven življenjski slog. Vsake počitnice so do neke mere tudi športno obarvane, prav tako pa moj teden. Ostalo bi pa rekla, da je naredila genetika." Aktivna je že od nekdaj, med drugim je dolga leta plesala in tudi poučevala hip hop.

