Lidija Subašić po imuniteti osvojila še časovno prednost

Lidija je zmagovalka prvega kroga Tekmovalke so se borile za časovno prednost v enem od prihodnjih izzivov. V prvem krogu so morale na podlagi videza prepoznati čim več korenov in gomoljnic. Klara Šmigoc jih je prepoznala 9, Dana Ilić 10. Blanka Erniša in Julija Bukvič sta jih prepoznali 11, Lidija Subašič pa je v najkrajšem času prepoznala 13 korenovk in gomoljnic. S tem je postala zmagovalka prvega dela izziva.

Lidija med prepoznavanjem korenovk in gomoljnic

Lidijin nasprotnik je Žiga Gabrovec Lidija se je pomerila s finalistom sedme sezone MasterChefa Slovenija, Žigo Gabrovcem. Zanj je Mojmir Šiftar povedal, da je vedno hodil po robu. Karim Merdjadi: "Združeval je sestavine, ki jih mi nismo še nikoli, in vsakič znova nas je navdušil." Žiga pa je povedal, da se mu je življenje po koncu tekmovanja obrnilo v pozitivno smer, za kar je bil hvaležen sodnikom. Žiga: "Brez vas bi še kar bil ujetnik sistema, po moje. Tako sem pa lahko zbežal." Kuhanje z jabolkom in cimetom Sodniki so za njuno kuhanje pripravili štiri kombinacije sestavin. Lidija se je morala odločiti, s katerim od popolnih parov bosta pripravljala jed. Izbirala je med jabolkom in cimetom, paradižnikom in baziliko, šunko in hrenom ter jagodami in smetano. Tekmovalka se je odločila za prvi par, imela je tudi idejo za sladko jed. Žiga se je odločil, da bo pripravil slano jed. Na voljo sta imela 60 minut.

Žiga je poskrbel, da je bilo kuhanje bolj sproščeno in zabavno.

Lidija se je odločila, da bo kuhala sproščeno, da bo uživala, a se je nameravala potruditi. Sodnike je želela navdušiti z božično sladico in Mojmirju je zaupala, da želi imeti slaščičarno in pekarno. Žiga je pripravljal preizkušeno jed, previdno je nameraval vkomponirati cimet. Ob Mojmirju se je spominjal svoje poteze iz sedme sezone tekmovanja, ko je rešil svojega prijatelja, kasnejšega zmagovalca Bruna Šulmana, in ga s seboj povabil na balkon. Pojasnil je, da sta po tistem s skupnimi močmi prišla do finala. Žiga je med kuhanjem obiskal Lidijino kuharsko postajo. Opazil je, da je tekmovalka dobre volje, kar je bil zanj znak, da bo pripravila dobro jed. Poleg tega je bila njena postaja kot iz škatlice, medtem ko sam ni želel izgubljati časa s pospravljanjem. Je tudi prvi končal svojo jed in je kot pravi kavalir šel iskat sladoled za Lidijo. Sicer pa je pričakoval lepšo prezentacijo njene sladice in več barvitosti, medtem ko je bila Lidija navdušena nad postavitvijo na njegovem krožniku.

Žiga in Lidija stopita pred sodnike Žiga je pripravil svinjska lička, pire iz hokaido buče, demi-glace omako, jabolčno omako in kreker iz slanine. Luka Jezeršek je takoj pohvalil prezentacijo jedi: "Ne vem, če si kdaj dostavil tako lepo jed, ko si bil z nami v deseti sezoni." Karim po okušanju: "Nedvomno si nam pripravil simfonijo jesenskih okusov v večplastnosti." Mojmir je pohvalil vse komponente, ki so bile polne in bogatega okusa, žal pa cimet in jabolko nista prišla dovolj do izraza. Lidijina sladica ni navdušila s postavitvijo in celotnim videzom. Pripravila je cimetov sladoled, jabolčni gel, flambirana jabolka z rumom, hrustljavček in slano toffee karamelo. A so bili sodniki po okušanju bolj navdušeni, jabolka so bila sveža, cimet ravno prav doziran. Mojmir je pogrešal malce limoninega soka, ki bi sladico še povzdignil. Ocenil je, da je z okusi zelo popravila prvi vtis. Karim je dodal, da bi lahko z malce solnega cveta pokazala, da je naredila korak višje.