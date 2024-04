Lidija Subašić v eni najtežjih preizkušenj do druge imunitete

Matej Muhvič je kot vodja zmagovalne skupine določil tekmovalke, ki so se najbolje odrezale med prejšnjim izzivom. Kot najbolj suvereno je izpostavil Lidijo Subašić , ki je s svojim znanjem in napotki pripomogla k uspehu skupine. Dana Ilić je pripravila odličen ganache, Martina Pušnik meringe, za konec pa je izpostavil še Blanko Erniša . Sebe ni želel izpostaviti, priznal je, da so mu med izzivom veliko pomagale prav tekmovalke. Samo z njihovo pomočjo je lahko vodil skupino, s svojim razmišljanjem pa si je prislužil aplavz.

Štiri tekmovalke so s tem dobile priložnost, da se pomerijo za drugo imuniteto. Za zmago so morale prepričati štiri sodnike, pomerile pa so se v enem najzahtevnejših izzivov sezone. Posebej zanje ga je pripravil Igor Jagodic, ki sodi v sam vrh svetovne kulinarike, je chef ene najprestižnejših restavracij v Ljubljani in dobitnik Michelinove zvezdice. Poustvariti so morale vrhunsko jed, ki jo je pripravil, a recepta niso imele na voljo, informacije so lahko pridobile le med opazovanjem prezentacije.

Natančnost in hitrost

Igor je tekmovalke pred kuhanjem opozoril, da bodo morale biti izredno natančne pri pripravi jedi. Ta je bila sestavljena iz poširanega fileja morskega lista, zvitka špinače, blitve, škampov in 'beurre blanc' omake. Gostujoči sodnik je pričel s kuhanjem, tekmovalke pa so mu sledile, pri čemer so morale biti zelo hitre. Igor jim je položil na srce: "Zaupajte si."

Čeprav je gost umirjeno demonstriral pripravo, mu je Lidija s težavo sledila, medtem ko je Martina sprva plavala kot riba v vodi. Nato pa je naredila napako, ko je namesto špinače uporabila koprc. Napake dolgo časa ni ugotovila, pa čeprav je gost večkrat omenil špinačo. Mojmir Šiftar je še opazil, da Dana koromača ni dala v ledeno vodo. Blanki se je zdelo, da je dobro ujela tempo, bila je tudi najbolj mirna.

Tekmovalke so nato od blizu opazovale filiranje romba. Na voljo so imele samo eno ribo, zato ni bilo prostora za napake. Martina je do izteka časa pripravila samo tri fileje, poleg tega se ji je zažgalo maslo. Nakar je le ugotovila, da je namesto špinače uporabila koprc, a je bilo že prepozno. Lidiji je v nadaljevanju kazalo najbolje. Ko je Igor zaključil s kuhanjem, so imele tekmovalke samo še eno minuto, da dokončajo krožnik. Blanki je na koncu zmanjkalo časa, da bi jed pokapala z oljem.