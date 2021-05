Ljubislav bo obupoval: Ne vem, če sem zmožen iti višje

Po včerajšnjem kuharskem spopadu trojic se bosta lahko na balkon povzpela samo Adam in Žiga. Ljubislav se bo moral kot najslabši v njihovi skupini nocoj boriti za nadaljnji obstanek v tekmovanju. Adam in Žiga sta napovedala, da mu bosta pomagala, in Primorec mu bo svetoval, naj tokrat misli nase. Ljubislav pa bo obupoval: “Ne vem, če sem zmožen iti višje.”