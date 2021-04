Med pripravami na zabavo za nosečnico: Voda je odtekla!

Nocoj se bo v MasterChefu Slovenija odvila bitka med spoloma. Sodniki bodo tekmovalce razdelili v dve skupini, v modri bodo samo moški, v roza skupini pa samo ženske. Pripraviti bodo morali sladke in slane jedi za ‘baby shower’ oziroma zabavo za nosečnico. Pri tem pa ne bodo imeli prostih rok, saj bodo morali upoštevati navodila prijateljic bodoče mlade mamice.

Ljubislavova razlaga 'baby showerja': Sem mislil, da se to otrok tušira.

Člani modre skupine ne bodo ravno navdušeni, zdelo se jim bo, da se bodo ženske odrezale bolje. A tudi v roza skupini bo prihajalo do trenj. Katja bo komentirala odnose v skupini: “Mi se imamo fajn. Ne, se nimamo!” In to še ni vse, med intenzivnimi pripravami bo Ljubislav zaklical: “Voda je odtekla!”