Ljubislav o pokojnem očetu: Vem, da bi bil zelo ponosen na mene

42-letni Ljubislav Petrovski je po končani srednji šoli za elektrotehnika energetika in letu študija na Fakulteti za elektrotehniko šel v vojsko in se tudi zaposlil. Ob delu študira na visoki šoli za inženirja mehatronike, toda misli mu uhajajo k hrani in kreiranju novih jedi. Ljubislav: “ Dobivam različne prebliske in ideje, za katere si najprej narišem osnutek, kasneje realiziram. Dejansko me v vsem zanima postopek, kako kaj deluje. Zanimajo me podrobnosti, izdelava, in potem razmišljam, kako bi lahko kakšno stvar tudi malo drugače izpeljal. To me veseli, tako kot samo ustvarjanje, pa ne samo pri kuhi. To delam s srcem in za dušo." Kljub temu o menjavi poklica ni resno razmišljal: “Vendar se nikoli ne ve, kam te lahko popelje življenjska pot. Prepusti se toku, tako kot voda, in se prilagajaj, tako kot se voda prilagaja svoji poti. ”

Nad kuhanjem ga je navdušil oče, ki je žal že pokojen. Ljubislav še danes, še posebej med kuhanjem misli nanj: “ Že od majhnih nog sem se učil od njega. Ko je kuhal, me je pritegnila njegova strast do kuhanja. Tisti njegov pristop do kuhe, ko je kaj posebnega pripravljal. To ni bila tista kuha, ko daš malo mesa, malo omake in to je to. Ko je kuhal, je kuhal s srcem in namenom, da preseneti druge in jim polepša tisti trenutek. Vsekakor vedno pomislim na njega, tako kot na mami. Tisti njegov nasmeh, ko kuha in ustvarja v kuhinji. Tisti občutek zadovoljstva, tista srčnost. Pri meni se dogaja enako, in vsekakor vem, da bi mu bile moje jedi všeč. Predstavljam si ga, ko bi nekaj poskusil, in bi takoj pokomentiral, a tisti njegov nasmeh na licu bi mi povedal več kot tisoč besed. Vem, da bi bil zelo ponosen na mene. ” Ljubislav prizna, da ob takšnih spominih po njegovem licu spolzi tudi kakšna solza.

Očeta je izgubil pred dvemi desetletji, umrl je veliko premlad, po spletu nesrečnih okoliščin. Ljubislav: " Takrat sta oba z mami praznovala 50 let, jaz pa poslovilnega za v vojsko. Takoj po vrnitvi iz vojske sem se zaposlil. Moja želja je bila, da bi staršema za prvo plačo podaril bivanje v toplicah. To sta imela zelo rada in povsem sem se osredotočil na uresničitev te moje želje. Spomnim se tistega usodnega dne, ko me je pričakal pred službo, nakar sva skupaj odšla domov. Ta dan je proti večeru vzel rolerje in se odpravil na bližnji hrib. Pri spustu se je močno udaril v glavo. Jaz sem ga takrat peljal na urgenco, mislil sem si: "Saj bo vse v redu." V umetni komi je bil 7 dni, nakar je umrl. To je bilo zame nekaj strašnega, nepredstavljivega. Nisem si hotel priznati, da se to dogaja, saj je bilo še celo življenje pred nami. Šele po nekaj dneh sem se zavedal, da ga ni več, da ga nikoli ne bo nazaj. Tolažil sem se s tem, da me gleda in čuva od zgoraj. Razmišljal sem, kaj vse bi lahko naredila skupaj, kajti oče je bil vsestranski, vsega se je lotil in naredil. Ni bilo stvari, s katero se ne bi ukvarjal. Meni je bilo to zelo lepo, kajti ob njem sem se zelo veliko naučil. ” Ljubislav je hvaležen za vso znanje, ki mu je v življenju prišlo še kako prav.

Ljubislav in njegovi nečakinji, največji navijačici in kritičarki

Njegovi najbližji so bili navdušeni in ponosni, ko se je prijavil za sodelovanje v MasterChefu Slovenija in bil tudi izbran. Ljubislav: “Imam vso podporo. Najbolj sta se razveselili moji dve nečakinji. Kar sta seveda moji dve navijačici in moji kritičarki pri eksperimentiranju. Če rečeta: “Striko, no go” pomeni, da sem padel na izpitu. “Striko, go,” pomeni, da jima je bilo všeč. Otroci so iskreni, zato mi njuna kritika veliko pomeni, saj na ta način resnično dobim nadaljnje informacije, kajti pri starejših je to čisto drugače.”

Medijske izkušnje mu sicer niso povsem tuje. S svojimi kreacijami je že pritegnil pozornost Jeseniških novic. Ljubislav: “Zelo rad objavljam svoje jedi ter krožnike. S tem dajem ideje drugim, kar me srčno veseli. Ko sem slišal, da bi radi napisali članek o meni, se mi je to zdelo zelo lepo ter pozorno od njih. Niti sanjalo se mi ni, da bi lahko kdaj bil moj članek v kakšnem časopisu, kot tudi moji recepti. Vsekakor zelo lepa in navdušujoča izkušnja. Potem, ko vidiš in slišiš ‘Božo in njegove kontra sarme’.” (smeh)