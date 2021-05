Ljubislav o zadnjem krožniku: Najraje bi ga skril in rekel, da ga je muca pojedla

Vsekakor so bile kritike s strani sodnikov upravičene. Saj so lepo in po pravici povedali, kajti tudi sam nisem bil prav ponosen na ta krožnik, najraje bi ga skril ter rekel, da ga je muca pojedla. (smeh) Srčno spoštujem njihova mnenja. Sicer sem imel v mislih, da bi ponovil vajo iz prejšnje oddaje ter jo speljal do konca in dvignil na višji nivo. Ker sem imel pri tem izzivu idealno priložnost, da bi ta krožnik pokazal v pravi luči. Hruška, kuhana v vinu, polnjena z natrgano svinjino, ter ovita v testo in posuta s sezamovimi semeni, hudooo. Bi bilo veliko bolje, če bi to naredil. To inovativno idejo sem dobil v MasterChefu. Do vseh treh velikanov slovenske kuhinje imam zelo veliko spoštovanje. R.E.S.P.E.C.T. Stojiš pred sodniki, pa veš, da boš dobil tisto klofuto z leve, klofuto z desne, brca ... medtem se pa nekako pripravljaš na bolečine. Tudi Rocky je prejemal udarce, a se je le na koncu obdržal, pa čeprav se je valjal po tleh. (smeh)

Ker je moj način kuhanja drzen, drugačen, inovativen, tudi po poimenovanju jedi, mi je bilo zelo žal, da tega nisem predstavil v MasterChefu. 'Kontra sarme', 'čevaflja' ... Ni bilo tistega idealnega trenutka, no, saj sem del tega le uspel predstaviti: 'inčunara', 'šnitburger' ... Na katero jed sem najbolj ponosem? Hmmm, moram malo pomisliti. Toliko je teh jedi, ki so se prijele tako z idejo kot imeni. Na MasterChefu je to definitivno 'šnitburger', drugače pa 'kontra sarma, saj sem pri tej jedi, dobil kar precejšen odziv. Ljudje so iskali recept, ki sem ga z veseljem delil z njimi. Objavljen pa je bil tudi v raznih časopisih. Saj to je namen moje kuhinje, na ta način spodbuditi druge, da si drznejo tudi sami ustvarjati take jedi.

Ko so se sodniki poslavljali od tebe, smo slišali povsem drugačno pesem. Spomnili so se tvojih okusnih jedi, ki so jih ali so jih želeli poizkusiti. Na kateri svoj dosežek oziroma katero jed pa si najbolj ponosen?

Povedal si, da je bil MasterChef edinstvena izkušnja. Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu? Morda to, da si delil molekule zraka s sodniki?

Vsekakor velika življenjska izkušnja, kot sem tudi že enkrat povedal. Kot prvo, da sem delil molekule zraka s tremi velikani slovenske kuhinje, na katere sedaj gledam še z večjim spoštovanjem. Ne glede na razne komentarje, dobre, slabe, vsekakor so bili za mene učne narave. Sprejeti moraš vse, saj se tako nadgrajuješ, učiš in utrjuješ, kar se mi zdi zelo pomembno. Vse mi bo ostalo v spominu, od prvega dne do zadnjega izločitvenega dneva. Vsak dan je bil za mene nekaj posebnega. Šel sem skozi razne faze kuharije, od čistilca, navijača, kuhanja v parih ... do osebe, ki mu najbolj zaupajo. Menim, da je vse to tudi del kuharije v celotnem sklopu besede ‘kuhinja’. Ne morem mimo tega, doživeti ter praznovati rojstni dan v MasterChefu, kot prijetnega presenečenja s strani sotekmovalcev, drage MasterChef družine, naredili so mi prelepo Sacher torto. Še disko party smo imeli kot izziv. (smeh) Lepšega praznovanja ter darila ne bi mogel dobiti. Iz srca se zahvaljujem sotekmovalcem - družini ter celotni MasterChef ekipi, ki so mi to omogočili. Poleg tega pa seveda izziv v MasterChef oddaji, obisk na domu, to je bilo tako čustveno in neverjetno doživetje. Če bi pisal še vsa ostala prelepa doživetja, bi lahko napisal knjigo, 'Božove zgode in prigode v MasterChefu'. V MasterChefu sem dobil novo družino, na katero sem zelo ponosen.

Zdelo se je, da je bilo Adamu malce nerodno, ker je v vročici tekmovanja na listek zapisal tvoje ime, s čimer je dejansko pravilno napovedal končen izid tega izločitvenega testa. Ali te je zaradi tega kaj zabolelo pri srcu?

Mogoče je izgledalo tako, vendar vem, da ni mislil tako. Adam je moj brat, vem, kakšna oseba je in niti za trenutek ne bi pomislil na to, da bi mu kaj sploh zameril. Tukaj ni potrebe po opravičilu. Ne vem, zakaj bi me moralo zaboleti pri srcu. (smeh)