'Ljudje smo različni, on pa več kot očitno to različnost precej slabo sprejema'

Moram priznati, da sem kar malo presenečen zaradi vse te podpore in pozitivnih komentarjev. Seveda to veliko pomeni. Sicer funkcioniram na način, da če sam nisem zadovoljen z lastnim delom, me nihče ne prepriča v nasprotno, in obratno, tudi morebitne kritike me ne ganejo, kadar vem, da je bilo vse ok. Vseeno pa je lep občutek, da je to, kar sem prikazal, marsikomu všeč, saj je lepa potrditev, da nekaj delam prav.

Veliko lepše bi bilo zmagati. Nihče ne gre v tekmovanje z željo, da bi izgubil (smeh). Bi bil pa morebiten poraz v finalu dosti bolj boleč in glede na dosedanje super odzive, tako pri sodnikih, sotekmovalcih in predvsem ob ogromni podpori gledalcev, mislim, da sem lahko z rezultatom več kot zadovoljen. Če mi je za karkoli žal, mi je le za to, da bi v naslednjih nekaj krogih lahko pokazal še marsikaj, idej mi namreč tudi približno še ni zmanjkalo.

Še najbolj čustvena je bila ob tvojem odhodu Sanja Sirk, saj se je počutila, kot da bi ti zarila nož v hrbet. Kot je povedala, si ji vseskozi nesebično predajal znanje, tudi Špela je po tvojem odhodu izjavila, da ne ve, kako bodo kuhali brez tebe. Sam v oddajah nisi bil kaj dosti čustven, si se morda končno začel topiti ob teh besedah?

Pogled na Sanjo ob razpletu tistega zadnjega testa je bil zame precej težji kot sam rezultat. Sam sem bil v življenju že pod precej večjim pritiskom, kot je izpad iz kuharskega tekmovanja, zato solz pri meni pač ni bilo, ne pomeni pa, da mi je bilo vseeno. Tako s Sanjo kot s Špelo smo se odlično ujeli, no, pa ne samo z njima. Na žalost je to tekmovanje, kjer vsak teden nekdo odpade ... in če ne bi bil jaz, bi bila ta teden to Sanja, in potem bi se jaz počutil podobno težko kot se je ona. Tudi pretekli teden mi ni bilo vseeno zaradi Tomaža, ampak še enkrat, to je šov in tekmovanje in konec ni vedno nujno najlepši.

In ko smo že ravno pri mentorstvu. Po izobrazbi nisi kuhar, preživljaš se kot DJ. Od kod ti vso to kuharsko znanje, številne ideje in ta neverjetni občutek za kombiniranje sestavin?

Po izobrazbi sem inženir medijske produkcije, delam kot DJ. Morda je to komu v povezavi s hrano nenavadna kombinacija, a v resnici je način razmišljanja, ki stoji za mojim relativno lahkotnim funkcioniranjem v Masterchefu, precej podoben stvarem, ki jih sicer delam v življenju. Na dogodkih, kjer sodelujem, mora biti pogosto vse izpeljano v točno določenem vrstnem redu, do stotinke sekunde natančno in pogosto pod hudim pritiskom. Sam vse skupaj precej lahko obvladujem, oziroma spremenim v adrenalin, in verjetno so mi te izkušnje precej pomagale v primerjavi z večino tekmovalcev. Kar se tiče znanja in idej pa vse skupaj pride s časom. Že slabih dvajset let vsak dan kuham, večinoma po večkrat na dan. In ker imam rad raznolikost, so takšne tudi stvari, ki jih pripravljam. S poskušanjem različnih kombinacij dobiš občutek, kaj gre dobro skupaj – nekaj pa je verjetno tudi talenta. Sicer je internet zakladnica znanja in sam ga kar dobro izkoriščam, tako s predavanji in bolj strokovnimi videi na youtubu kot s kakšnim dobrim člankom ali intervjujem. Pa kakšno knjigo je vsake toliko tudi dobro prebrati (smeh). Za širjenje obzorij je zelo koristno tudi obiskovanje različnih restavracij ter recikliranje idej, ki si jih videl kje drugje.