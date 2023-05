Lucijan po ekstra norem doživetju pripravljen na izzive zasebnega chefa

Lucijan Lipovšek je neizmerno užival v MasterChef doživetju in je hvaležen, da je izkusil stres tekmovanja. Z novimi izkušnjami in pridobljeno samozavestjo želi nadaljevati v svetu kulinarike ter svojo strast do kuhanja deliti z gledalci kot zasebni chef.

V svoji predstavitvi si zapisal, da nisi ljubitelj priprave sladic. Odnesel te je ravno sladek izziv, ki je bil povrh vsega izjemno naporen. Kako danes gledaš na ta slaščičarski maraton? Bilo mi je res v čast premierno kuhati Karimovo sladico. Kaj naj rečem, ob napačnem času na napačnem kraju sem se znašel. To je bil šele moj tretji izločitveni boj, ko smo ostali res le najboljši in za povrh še takšna sladica. Ni kaj obžalovati, lahko si priznam, da če bi bil najboljši, me niti sladica ne bi smela vreči ven, tako pa me je. Lahko se le nasmehnem in nadaljujem po svoje.

icon-expand Lucijan pred prvim kuhanjem v MasterChefu, ki mu je prineslo prvi balkon. FOTO: POP TV

Sodniki so v tebi videli tekmovalca, ki dobro deluje v skupini in slabše v individualnih izzivih. Bi se strinjal z njimi? Marsikdo bo rekel, da sem se v skupinskih izzivih skrival za drugimi in da sem le na ta način prišel tako daleč. Lahko tudi sotekmovalce povprašate, če se res nisem vsak skupinski izziv maksimalno potrudil. Tudi za skupine sem največkrat porabil svojo najboljšo jed, katere so nekateri racionalno hranili za individualne in izločitvene izzive. Lahko pa tudi rečem, da sem res imel velikokrat srečo in že v skupinskih izzivih poletel na balkon. Ampak prava kuhinja ni 'one man band', team je najpomembnejši in k temu sem tudi strmel. Sam sem pa z vsemi sotekmovalci bil res dober in smo res lepo prijateljevali, tako da lahko rečem, da so te zmage v skupinskih izzivih le odraz dobrega sodelovanja tudi izven MasterChef kuhinje. Na katere dosežke v tekmovanju pa si najbolj ponosen? Prav ta dosežek, da sem lahko sodeloval in zmagoval v katerikoli ekipi, se mi zdi res pomemben. Za kaj takšnega moraš biti res nekonflikten in imeti pozitivno energijo, s katero funkcionira celotna ekipa.

Sandro Dobaj smo ob tvojem odhodu prvič videli jokati. Ali te je to presenetilo? Samo Sandra? Nisem vedel. Upal sem, da so vsi. (smeh) S sotekmovalci ste med snemanjem živeli skupaj, Tilen je povedal, da sta druščino zabavala s svojimi domislicami. Kaj bi izpostavil sam? Oh, to bom še najbolj pogrešal. S Tilnom sva bila res kot Pat in Mat. Vsak trenutek sva izkoristila, da sva kaj ušpičila. Nobenega naju ni bilo strah pohecati. V hiši smo poskusili čim več trenirati, kuhati in preizkušati raznorazne tehnike. En večer sva se odločila, da bova poskusila delati mlade sire – skute z različnimi postopki. Mleko, smetana, pol pol, vinski kis, jabolčni kis, limona, pač kisline z mlečnimi tekočinami ter vse te kombinacije. Seveda so sotekmovalci bili skeptični glede najine ideje, češ da je spet kakšna izmed najinih neumnosti in tako so tudi poskušali najine proizvode – vsem je bilo zanič. Nama je seveda bilo super dobro. Zato sva se odločila da jih malo potegneva za nos in sva vse najine sirčke' zapakirala v originalne prazne embalaže skut in jih pospravila v hladilnik. Še danes noben ne ve, da so jedli najino domačo skuto.

icon-expand Lucijan: "S Tilnom sva bila res kot Pat in Mat." FOTO: POP TV

Nepozabne izkušnje, kot si jo opisal sam, je zate konec. Kako si se počutil, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje? Zadovoljen sem, da sem zbral pogum in se sploh odločil, da grem v MasterChefa. Vesel sem za ljudi, ki sem jih spoznal. Noro vesel sem, da sem dejansko doživel ta stres, ki ga MasterChef ponuja. In ekstra noro celotno doživetje. V sebi kar hrepenim, da tega ni bi rad prekinil, ampak po drugi strani pa veš, da tako super življenje ne mora obstajati. Tako da zapiram svoja vrata MasterChefa in odpiram druga vrata v življenju. Kakšna je bila vrnitev med tvoje najdražje in kako so komentirali tvojo pot v tekmovanju? Pred MasterChefom se tudi doma nisem pretirano kazal s kuharijo, zato so bili vsi po vrsti presenečeni in veseli, da sem prišel tako daleč. K sodelovanju te je prijavilo tvoje dekle. Ali Tjaša po novem opaža kakšne spremembe v domači kuhinji? Mislim, da ja ... hitrost sem sigurno pridobil. In pa tudi manj živčen sem, ko se doma spravim kuhati.

icon-expand Lucijan želi postati zasebni chef. FOTO: POP TV