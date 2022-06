Luka, Evita in Maša so trije polfinalisti letošnje sezone

V jubilejni 200. oddaji MasterChef Slovenija smo se vrnili v prvo sezono šova. Evita Antončič , Maša Cimermančič , Petra Trofenik in Zala Resnik Poljašević so morale ponoviti individualni test, na katerem je prva generacija tekmovalcev pogrnila na celi črti. Tema izziva je bila najljubša jed iz otroštva sodnikov, pripraviti pa so morale tajine, jed, ki jo je kot otrok oboževal Karim Merdjadi . Sodnik je namreč tri leta živel v Alžiriji. Napotki za pripravo jedi so bili enaki, na voljo so imele prav toliko časa kot tekmovalci prve sezone, torej 60 minut.

Luko Novaka , ki je bil na balkonu, je pred začetkom kuhanja čakalo presenečenje, ko mu je Bine Volčič povedal, da v resnici ni med najboljšo četverico kuharjev. Bine Volčič: "Ti si že v top 3 in si polfinalist." To je bila hkrati napoved kar dveh izločitev, prva se je obetala že po individualnem testu.

Petra se je kuhanja lotila z vso vnemo, Karim je njo, Zalo in Evito opozoril, da bi morale biti bolj drzne pri dodajanju začimb. Maša je priznala, da je prvič slišala za to jed, zato je morala brskati po spominu. Karim je po obhodu ocenil, da gre tekmovalkam bolje kot zasedbi v prvi sezoni, bi si pa želel malo več igre z zelišči in začimbami. Luka Jezeršek je Zalo opozoril, da ni dobro izkoristila mesa. Ob sodniku in zavedanju, da bo ena izmed tekmovalk izpadla takoj po izzivu, je bila še bolj na trnih in je delala nove napake. Maša je povedala, da jo je bilo strah razočarati samo sebe, zato doslej ni stopila iz varnih okvirjev. Bine je pričakoval, da bo to storila prav s to jedjo.

Petra si je želela uspeha, da bi uresničila svoje sanje o kuharski knjigi, ki ne bi bila samo knjiga receptov, temveč tudi zgodba o njej sami. Petra namreč ni verjela vase, a je zrastla s pozitivno naravnanostjo, borbenostjo in vztrajnostjo. Maša si je želela na balkon, ker je napredovala, in bi rada pokazala še več. Njen cilj je bil vodenje gostilne skupaj z mamo, po novem na višjem nivoju, poleg tega bi še naprej pekla svoje tortice. Bine se je bal za Evito, in sicer zaradi njenih vzponov in padcev. Bine: "V zadnji, ciljni ravnini ne sme zanihati." Tekmovalke so v tišini servirale, kar so pripravile, potem so lahko samo upale, da bodo jedi všeč Karimu.

Evita je druga polfinalistka

Maša je bila zadovoljna, ko je Karim z užitkom poskusil njeno jed. Karim: "A veš, kaj bi dal v prvi sezoni, da bi dobil takšno jed pred sebe? Še z ušesi bi ploskal." Je pa dodala preveč kumine, ki je zato izstopala. Evitin tajine je Karima vrnil v otroštvo, jed je bila izredno okusna, lepo začinjena in uravnotežena. Luka je predlagal, da spiše recept za to jed, da bi jo lahko na spletni strani Okusno.je imeli na voljo vsi ljubitelji jagnjetine. Zala je naredila napako, ker je v jed dodala koriandrova semena, ki so bolj primerna za marinade. Kuskus pa je zabelila z maščobo, ki jo je preveč termično obdelala. Petra je lepo pripravila zelenjavo, meso in kuskus, ki pa ni bil dovolj slan, jedi je tudi manjkalo več zelišč in začimb. Evita je postala druga polfinalistka, zaradi česar je bila ganjena in ponosna nase.