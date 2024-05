Luka in Julija poskrbela za pravo kulinarično senzacijo

Tekmovalci so morali kar najbolje izkoristiti dragoceno sestavino, zato je Luka Jezeršek posebej za to priložnost v kuhinjo povabil svojega sina. Urh je tekmovalce naučil vse, kar morajo vedeti o jastogu. Sestavino je tudi mojstrsko razkosal, kar je osmerici prišlo še kako prav.

Osem tekmovalcev se je moralo pripraviti na izziv v parih. Mojmir Šiftar je napovedal: " Nocoj smo za vas izbrali sestavino, o kateri se v MasterChef kuhinji do sedaj še ni veliko govorilo. " Karim Merdjadi : " Predstavlja vrhunec razkošja in prefinjenosti. " Luka Jezeršek : " Pred vami je veličasten jastog. "Sodniki so za kuhanje združili Julijo Bukvič in Luko Pangosa , Dano Ilić in Jureta Pavliča , Domna Beribaka in Lidijo Subašić ter Klaro Šmigoc in Blanko Erniša .

Nato so bili na vrsti pari in Karim je razkril, da bo najuspešnejši par v drugem delu izziva dobil darilo. Na voljo so imeli 15 minut, najbolj uspešna pa sta bila Domen in Lidija, ki sta si prislužila pomoč Luke Jezerška. Luka: " Predstavila bosta svojo idejo in jaz vama bom svetoval, vaju usmerjal in tako naprej. " Za kuhanje so imeli na voljo 70 minut, pripraviti pa so morali hladno in toplo jed.

Ko sta Domen in Lidija Luku predstavila svojo idejo, ju je ta preusmeril in zmedel Lidijo. Na srečo je Domen dobil nove ideje, želel si je priti na balkon, saj mu to v skupini ali paru še ni uspelo. Par je z novimi idejami navdušil Luko, s kuharske postaje je tudi zelo lepo dišalo. Dobro je kazalo tudi ostalim parom, ki so sodnike presenetili z razmišljanjem izven okvirjev, pri serviranju pa so lovili zadnje sekunde.

Dva para sezujeta sodnike

Pred sodnike sta prva stopila Domen in Lidija. Za hladno predjed sta pripravila jastogov sendvič z mandarinino majonezo in solato iz motovilca z mandarininim kisom. Luka je pohvalil sendvič, želel pa bi si, da bi kruh pripravila sama. Domnova jed, goveji file in jastogov rep, omaka iz jastoga in pehtrana ter glazirano korenje, je bila videti zelo lepo, za kar gredo zasluge Lidiji. Luka je jed opisal kot zelo dobro, zelo prefinjeno, omaka je bila čudovita, pehtran je bil prefinjeno doziran in je povezoval morske in kopenske okuse.

Dana je pripravila jastogov tatar s popečeno polento s tartufato, gelom iz kumkvata, peteršiljevim oljem in prahom iz kaper. Karimu se je jed zdela presuha, Luka pa je pričakoval več v takšnem časovnem okviru. Juretov pečen jastog z ješprenjem, kuhanim v ribjem fondu in rdeči pesi, koromačevim pirejem in espumo iz biska je sodnike navdušila. Luka je čutil morje v vsakem grižljaju, obregnil se je le ob postavitev. Poleg tega je Mojmir v jedi našel kost, ki se skriva v kleščah. Tekmovalec se je zavedal, da balkona zanju ne bo.

Klara je pripravila jastogov creme brulee, tuile iz tartufate in kandiran kumkvat. Sodniki so pohvalili njeno izvirnost, jed se jim je zdela popolna. Karim je bil navdušen, ker je priljubljeno sladico spremenila v slano hladno predjed. Karim: "Super je, super. Kapo dol." Blanka je pripravila cmočke z jastogom v jastogovem bisku, čips vijoličnega krompirja, poleg je servirala svež osočnik. Karim je zaploskal, všeč so mu bili mehki cmočki, ki so se topili v ustih, omaka je bila fantastična, nežna, a hkrati intenzivna. Luka je komentiral, da je cmoke povzdignila na višji nivo. Mojmir je dodal, da če bi takšno jed postregla v svojem lokalu, k njej ne bi hodili gostje samo iz Murske Sobote.