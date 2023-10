Luka in Karim o Binetu: Kar se zgodi v MasterChefu, tam tudi ostane

Triperesna deteljica MasterChefa Slovenija Bine, Luka in Karim so tekom snemanja kuharskega šova postali pravi prijatelji. Sicer se poznajo že od prej, a so tako svoj odnos samo še okrepili. Sodnika, ki ostajata, Luka in Karim, pravita, da bosta Bineta pogrešala, a se vseeno veselita, da bosta izvedela, kdo se jima bo pridružil v novi, že 10. sezoni.

icon-expand Tekom snemanja so postali pravi prijatelji. FOTO: osebni arhiv

Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Bine Volčič so triperesna deteljica, ki so v zadnjih nekaj letih skupaj postali obraz kuharskega šova MasterChef Slovenija. Trije prijatelji, trije sodniki in trije Gorenjci. Med njimi sta se vzpostavila lepo prijateljstvo in zavezništvo, kot so velikokrat povedali, pa so se vsako leto veselili snemanja nove sezone, a so bili ob vsakem koncu snemanja prav tako veseli, da bodo imeli malce odmora eden od drugega. Navihan trio je postal duo. Bine se je zaradi obveznosti, ki jih ima v Prekmurju, kamor se je preselil, odločil, da mu čas ne dopušča več nenehnega migriranja v Ljubljano in nazaj na Goričko, zato bo mesto tretjega sodnika prepustil nekomu drugemu.

Kako se Karim in Luka spominjata njihovih snemalnih dni in kako so se chefi sploh spoznali? "Najina zgodba sega daleč pred njegovim prihodom v Masterchef. Skoraj bi se spoznala v najini nekdanji službi. Oba sva delala v istem hotelu. Za malo sva se zgrešila. On je odšel na Cordon blue, jaz sem prišel za kuharja. Usoda je hotela, da se spoznava, in ker sva oba zaključila Cordon blue, naju je to zbližalo. Ob neki priliki mi je omenil, da želi iti na izobraževanje v Francijo k Pierru Hermeju, kjer bi obiskal tedenski tečaj priprave sladic na krožniku. Seveda, ni mi bilo treba reči dvakrat, da se mu pridružim. To je bilo najino prvo, bolj poglobljeno druženje," je za 24ur.com povedal Karim Merdjadi in dodal, da sta sodelovala tudi v četrti sezoni šova Gostilna išče šefa. Karim je povedal, da dobrega sodnika dela predvsem velika ljubezen do hrane, občutek za ljudi, nepristranskost in strokovnost, ter dodal: "Skozi vsa ta leta skupnega sodelovanja v MasterChefu se je nabralo veliko zgodb, anekdot, takšnih in drugačnih pripetljajev. Ampak sodniki imamo pravilo: Kar se zgodi v Masterchefu, ostane v Masterchefu! (smeh) Tako da nekatere stvari ostanejo samo naše."