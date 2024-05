Ponosna Luka in Matej: Izziv je bil predvsem psihološko peklenski

10. sezona MasterChefa Slovenija je polna presenečenj in za velik del le-teh so seveda poskrbeli tekmovalci sami. Potem ko je Rok Novak Karima Merdjadija razveselil z lepo in okusno monoporcijsko tortico, na katero je čakal dolgih 10 let, sta Luka Pangos in Matej Muhvič poskrbela, da so se orosile oči Luku Jezeršku. Uspelo jima je namreč postaviti klasično, a izjemno zahtevno sladko mojstrovino croquembouche.

Kdor se še ni preizkusil v gradnji stolpa iz polnjenih profiterolov, si morda niti ne zna prav dobro predstavljati, kako zahteven je ta izziv. Luka: "Uf, croquembouche. Pričakoval sem ga v 10. sezoni, ampak ne tako zgodaj. Pred časom sem si že ogledal nekaj trikov, ki ti pomagajo pri sestavljanju, ampak daleč od tega, da bi bil pripravljen na izziv. Ta sladica je sestavljena iz razmeroma enostavnih komponent, ampak vse morajo biti popolne, da ti uspe končen izdelek. Zraven pa potrebuješ še malo inženirske žilice in izjemno natančnost. Kljub receptu, ki so nam ga dali, sta pri pripravi komponent pomembna tudi intuicija in občutek. S časovno omejitvijo in stresom MasterChef kuhinje pa je naloga zelo otežena. Že število korakov in ponovitev je utrujajoče in težko je ohranjati fokus med hitenjem. Ampak od nekdaj mi je ta sladica predstavljala izziv in res sem bil vesel za priložnost, da ga v letošnji sezoni naredim. Izziv je bil predvsem psihološko peklenski, saj sem se po začetnih napakah in izgubi časa že spogledoval z imuniteto. Ampak nisem se predal, ker sem vedel, da lahko imuniteto izkoristim tudi na koncu. Ko sem pa začel croquembouche sestavljati, sem videl, da mi lahko uspe. In od tega momenta naprej sem neizmerno užival. Še vedno ne morem verjeti, da mi je uspelo!"