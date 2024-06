Luka in njegova Sarah: Bila je ljubezen na prvi pogled

Luka Pangos si je s svojimi brbončicami priboril že drugo kuhanje za časovno prednost. Tokrat je bila njegova nasprotnica nekdanja MasterChef finalistka Kaja Balentič , ki dela kot sous-chefinja pri enem najbolj priznanih kuharjev v Sloveniji. Luka se je zavedal, da mora dati vse od sebe, a med izzivom so mu sodniki zakuhali veliko presenečenje, telefonski pogovor z dekletom Sarah . Luka: " Sodniki so me res presenetili, saj česa takega sploh nisem pričakoval. Jasno mi je bilo, da ima Mojmir nekaj za bregom, ko je prišel do moje postaje, in ko sem zaslišal Sarahin glas, mi je bilo vse jasno. Ko je prekinila, so me malce preplavila čustva in nisem imel takšnega fokusa kot ponavadi. Nisem se kaj dosti obremenjeval s tem, saj v tem izzivu ni bilo pritiska in zato sem skušal maksimalno uživati v presenečenju. "

Tokrat mu nasprotnice ni uspelo premagati in je značka prednosti ostala pri sodnikih, a je Luku ostalo nekaj veliko bolj dragocenega. Luka: "V glavi so mi odzvanjale njene besede, zakaj sem tukaj, koliko mi oz. nama pomeni kuhanje. Pa to, da ne smem pozabiti, zakaj sem tukaj. Res imava jasen skupen cilj, in to je, da se čim prej skupaj preseliva na kmetijo. Oba vse napore vlagava v to in moja MasterChef pot je v bistvu najin skupni projekt."

Preden je odkril svojo pravo strast, je Luka nabiral izkušnje na različnih področjih, med drugim kot model. Resda si ne želi, da bi si ga ljudje zapomnili po hoji po modni brvi, temveč po tem, kako se obrača v kuhinji, pa so se prav tam prekrižale njegove in Sarahine poti. Bila je ljubezen na prvi pogled. Luka: "S Sarah sva se spoznala na eni modni reviji, kjer ona ni nastopala, ampak je pomagala pri organizaciji ter skrbi za modele. Takoj sva se ujela. Ljubezen je bila na prvi pogled, čeprav sva na začetku imela kar nekaj izzivov. Bila sva iz različnih mest, ko pa sem se končno preselil v Ljubljano, je ona odšla študirat na Nizozemsko. Kar 4 leta najinega razmerja sva preživela na daljavo in to naju je samo še bolj zbližalo. Sedaj znava ceniti vsak trenutek, ko sva skupaj. Že od samega začetka pa naju združuje kuhanje, saj imava oba privzgojeno ljubezen do dobre hrane."