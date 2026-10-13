Luka Jezeršek: Dobrodošli na MasterChef dražbi

Druga polovica tekmovanja bo prinesla prvi izziv v parih. Mojmir Šiftar: "Kuhati sam je eno, kuhati z nekom ob sebi je pa nekaj popolnoma drugega." Kuharji bodo najprej razkrili, s kom bi si najbolj želeli stopiti za pult, a njihove želje ne bodo uslišane. Luka Jezeršek: "Pare smo določili mi." Vsi ne bodo zadovoljni in za nekatere bo to pomenilo pravo preizkušnjo odnosov.

Tekmovalci bodo prvič kuhali v parih FOTO: POP TV

Izziv bo tokrat vezan na domače loge. Luka: "Končno je prišel čas za okuse Slovenije." Vsak par bo moral pripraviti katerokoli jed, pri tem pa ostati zvest slovenski kulinariki. Sodniki jim bodo za kuhanje odmerili kar 100 minut, kar se bo slišalo prelepo, da bi bilo res. In tako tudi bo. Luka: "Te sestavine še niso vaše." Morali jih bodo kupiti v njim najdragocenejši valuti – času.