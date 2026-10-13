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MasterChef Slovenija

Luka Jezeršek: Dobrodošli na MasterChef dražbi

Velenje, 13. 10. 2026 16.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci bodo prvič doslej kuhali v parih, ki jih bodo določili sodniki. Na meniju bo slovenska kulinarika in pripravili bodo lahko katerokoli jed. Težava bo v tem, da bodo sestavine zanjo morali kupiti v njim najdragocenejši valuti – času.

Druga polovica tekmovanja bo prinesla prvi izziv v parih. Mojmir Šiftar: "Kuhati sam je eno, kuhati z nekom ob sebi je pa nekaj popolnoma drugega." Kuharji bodo najprej razkrili, s kom bi si najbolj želeli stopiti za pult, a njihove želje ne bodo uslišane. Luka Jezeršek: "Pare smo določili mi." Vsi ne bodo zadovoljni in za nekatere bo to pomenilo pravo preizkušnjo odnosov.

Tekmovalci bodo prvič kuhali v parih
Tekmovalci bodo prvič kuhali v parih
FOTO: POP TV

Izziv bo tokrat vezan na domače loge. Luka: "Končno je prišel čas za okuse Slovenije." Vsak par bo moral pripraviti katerokoli jed, pri tem pa ostati zvest slovenski kulinariki. Sodniki jim bodo za kuhanje odmerili kar 100 minut, kar se bo slišalo prelepo, da bi bilo res. In tako tudi bo. Luka: "Te sestavine še niso vaše." Morali jih bodo kupiti v njim najdragocenejši valuti – času.

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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