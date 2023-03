V novem delu spletne oddaje MasterChef: Kuhna je Luka Jezeršek, eden od treh sodnikov MasterChefa Slovenija, razkril, kakšne težave mu je delal slavni japonski cheesecake. "Delal sem ga kar 11-krat, preden mi je uspel, in na neki točki sem ga pekel ob 4. uri zjutraj, ker mi ni dal miru," je povedal zgovorni chef in v pogovoru spregovoril tudi o odnosu s sodnikoma, tekmovalci in o sezoni, ki jo trenutno spremljamo na POP TV: "Tako dobre sezone še ni bilo."