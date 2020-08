Luka Jezeršek: Konec šeste sezone prinaša drugačen finale

Luka Jezeršek je po več kot dveh mesecih, odkar je Dvor Jezeršek, ki deluje pod njegovim vodstvom, prejel priznanje The Plate Michelin in se z njim uvrstil v Michelinov vodič strnil svoje vtise in odzive gostov: ''Pogosto povem, da je to pač knjigica, na kateri piše letnica 2020, to ni nagrada za življenjsko delo, tako da ne nameravamo zaspati. Smo izredno veseli in ponosni, da smo pristali v tej rdeči bibliji, kot jo imenujejo. Prihod Michelina pa sem vesel predvsem zato, ker je močno prevetril slovensko gastro sceno.'' Luka poudarja, da se zaradi prestižnega priznanja njihova ponudba ni spremenila, ostajajo zvesti samemu sebi: ''Ostajamo kreativni, saj nismo zgolj kuharji, ampak ustvarjalci nekih doživetij. Gostu pa želimo ponuditi to, po kar je prišel.'' Omenil je, da so se gosti na priznanje lepo odzvali, dobro pa se počutijo tudi ob misli, da imajo kot redni gostje okus, ki ga je potrdila tudi prestižna znamka.

Svoje filozofije torej ne bodo spreminjali, Luka pa ob tem poudari, da nikoli niso imeli ambicij po Michelinovi zvezdici, saj so na to vezana drugačna pričakovanja. Trenutno so bolj osredotočeni na nove dejavnosti, h katerim so se obrnili zaradi pandemije koronavirusa. Čeprav koronakriza na njih ni poglavitno vplivala, saj so njihovi gosti večinoma Slovenci ter so tako pretekli mesec obeležili kot enega najuspešnejših, pa so bili primorani narediti nekatere prilagoditve. Osredotočili so se na delo njihove akademije, ki izobražuje kuharske entuziaste, ki se je izkazala za izjemen uspeh, saj so prijave vedno znova polne. Druga nujna prilagoditev na situacijo pa za njih predstavlja e-caterig, ki strankam ponudi okusno hrano, primerno za manjše dogodke. Je pa koronavirus prinesel tudi pozitivno stvar: ''Končno sem si spočil in odprl možgane za nove ideje, dolgo smo razmišljali, kaj bo naš naslednji korak in na srečo smo opazili razpis, tako da zdaj uspešno zgodbo peljemo tudi na Ljubljanskem gradu.''

''Noro občudujem vse, ki se prijavijo v kuharski šov. Zanimivo je, da se prijavlja izredno veliko ljudi, ki so iz drugih strok. Neverjetno se mi zdi, da nekateri svoj poklic dajo na pavzo in se odločijo za sodelovanje ali pa po koncu šova pustijo redno zaposlitev in se pogumno vržejo v kuhinjo.'' Zato poudarja, da je za ljudi, ki ljubijo kulinariko, Masterchef izjemen šov, ki ga nima na voljo nobena druga stroka: ''Drugi poklici nimajo primerljive oddaje, mehanik, pleskarji na primer nimajo oddaje, iz katere bi lahko črpali, zato je za kuharja, ki zna analizirati, je odprte glave in se zna na šov ustrezno pripraviti, to odlična odskočna deska.'' Ko se spominja preteklih tekmovalcev, izpostavi ravno dejstvo, da mora MasterChef predstavljati šele začetek in ne vrhunca kariere nekega kuharja: ''Če greš v oddajo po življenjski triumf, boš kasneje težko naredil kaj iz tega. Na šov je treba gledati kot na nekaj, kar ti da dobre temelje, iz katerih lahko kasneje gradiš, dodajaš znanje iz izkušnje.'' Luka kot primer dobre prakse ob tem izpostavi tudi preteklega zmagovalca Darka Klemna , ki je zmago odlično unovčil, dokazal je, da je še najbolj pomembno, kaj iz svojega uspeha v oddaji narediš kasneje.

Jezerškovi torej niso počivali niti v času karantene, zato ima Luka za vse, ki jih je kriza prizadela, nasvet s prve roke: ''Potrebno je stopiti ven iz hiše in pogledat, kako se svet okrog tebe vrti. Vem, da je težko, če si zaprt v kuhinji, vendar – če greš med ljudi, si odpreš zorni kot in se soočiš z novimi naročniki in izzivi.'' Pravi, da vse, ki delujejo v tem napornem poslu izredno spoštuje, enako pa čuti do vseh, ki se upajo soočiti z izzivi, ki jih prinaša kuharski šov kot je MasterChef.

Masterchef zanj predstavlja tudi inspiracijo za gledalce, sodniki želijo spodbuditi ljudi pred zasloni, da tudi sami kaj pripravijo, da o kulinariki in receptih govorijo, da se razvije gostilniška debata: ''Všeč mi je, ko spodbudimo polemike o preprostih jedeh, ki jih vsi poznamo, vendar zahtevajo kak trik v tehniki priprave.''Jedi, ki so mu v vseh teh sezonah ostale najbolj v spominu je zagotovo Darkov vegetarijanski bolonez, sladek burger zgovorne Salome in juha Tomaža Zevnika.

Recept za uspeh? Hitrost, zbranost, fokus

Največkrat ga pritegne jed, ki deluje premišljena, sploh ker je vpleten tudi časovni pritisk:''Res je, da so pogosto prepričljive tudi jedi, ki so nastale mimogrede, brez miselne predpriprave, vendar je to tek na kratke proge, za dolgoročen uspeh je potrebno razmišljati poglobljeno in biti sistematičen.'' Ker je bil prisoten ob mnogih ustvarjanjih za štedilnikom Masterchefa in priča kuharskim bojem številnih tekmovalcev, je sam dognal recept, ki po njegovih besedah zagotavlja uspeh:''Bodi hiter, iznajdljiv, pripravljen, moraš imeti fokus. Izredno pomembno pa je tudi, da se ne ukvarjaš z neuspehom preteklih dni. Težko je presekati, vendar po slabših dneh je potrebno pritisniti na gas in narediti stvar dobro, kljub stalnemu pritisku.''

Filter po napornih dneh v kuhinji predstavljajo kolesarjenje, jadranje in fitnes

Ravno časovna omejitev in pritisk, ki tekmovalcem dela največ težav pa je prisoten tudi takrat, ko ni kamer. V branži je ogromno dela in obveznosti, zato pa se Luka najraje sprosti v naravi, odkril pa je tudi novo strast: ''Električno kolo! Prijatelji kolesarji me sicer hecajo, da sem električar, ampak jaz sem se v ta način kolesarjenja zaljubil. To je neka nova dimenzija, je raziskovanje, pelješ se po poteh, ki jih drugače ne bi obiskal, z bratom zelo rada kolesariva po Polhograjskem in Škofjeloškem hribovju.'' Kolo pa je s seboj vzel tudi na morje. Prvi del dopusta je preživel v družbi prijateljev na jadranju od Splita do Dubrovnika, kasneje pa se je na jadrnico podala kar celotna družina: ''S štirimi jadrnicami smo z brati in družinami pluli po Kornatih, se ob večerih družili in se imeli lepo.'' Čeprav je s sorojenci skupaj tudi v družinskem poslu, so rade volje skupaj tudi v prostem času, čeprav so debate o delu na dopustih prepovedane: ''Vsi nas sprašujemo, če smo normalni, ker smo toliko časa skupaj, pa vendar smo se zdaj končno navadili, da je nekaj družba, drugo služba, in se tega strogo držimo. Na oddihu ni prostora za debate o poslu.''