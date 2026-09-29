Luka Jezeršek pred novim izzivom: Igra živcev se vrača

Mojmir Šiftar bo dvanajsterico odličnih kuharjev pozdravil na družabnem večeru: " Nocoj boste sestavine za kuhanje priigrali z igranjem jenge. " V izzivu bodo morali pokazati zbranost, mirno roko in taktiko. Kot bi rekel Luka Jezeršek : " Igra živcev se vrača. " Mojmir: " Saj vemo, ko se jenga poruši, je igre konec. " Jengo bodo igrali trikrat, za tri jedi, ki na družabnem večeru ne smejo manjkati.

Sodniki bodo tekmovalce razdelili na tri skupine in vse tri bodo vodile ženske. Vsaka bo imela drugačen pristop, a le eden bo prinesel varnost. Katere tekmovalke se bodo preizkusile v vlogi vodij, katere jedi bodo skupine pripravljale, koliko sestavin jim bo sploh uspelo nabrati zanje in katera skupina bo na koncu slavila zmago?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.