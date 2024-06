Luka Pangos: Moj pristanek v top 5 ne bi mogel biti boljši

Luka Pangos bi se morda že prej razveselil uvrstitve v najboljšo peterico kuharjev sezone, a se mu je med poustvarjanjem jedi Mojmirja Šiftarja na krožnik usulo preveč čaja. Detajl, zaradi katerega je moral v novo merjenje kuharskega znanja in veščin, in sicer na sladkem izločitvenem testu. A ta ni bil mačji kašelj, saj so morali tekmovalci pripraviti najbolj prestižne in tudi najbolj zahtevne sladice z vseh koncev sveta.

Toda Luka se je odločil, da bo kuhal mirno in sproščeno, ter obdržal značko imunitete, na koncu pa se je odrezal najbolje. Tako kot je bila elegantna sladica, ki jo je pripravljal, tako elegantno si je priboril tudi mesto v najboljši peterici. Luka: "Kljub temu, da mi gre v tekmovanju zelo dobro, sem se res veselil vsakega mejnika. Že pred izločitvenim izzivom sem vedel, da sem nekako varen, saj smo do top 5 morali izkoristiti imuniteto, in sem vedel, da tokrat res ne bom tvegal. Ravno zato sem bil tako miren in med kuhanjem neizmerno užival. Delali smo po receptih in to mi leži. Moj pristanek v top 5 ne bi mogel biti boljši."

