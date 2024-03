Luka ne želi, da si ga ljudje zapomnijo po hoji na modni brvi

Luka Pangos si je kot prvi tekmovalec v zgodovini slovenskega MasterChefa priboril imuniteto. To mu je uspelo, potem ko je najbolje poustvaril jedi gostujočega chefa Jureta Tomiča. Priprava je od njega zahtevala natančnost in dobro organizacijo, zaradi kompleksnosti in časovne omejitve pa je moral biti hiter. Kot je komentiral Karim Merdjadi, so tekmovalcu pri tem prišle prav njegove dolge noge. Luka je visok več kot meter in 90 centimetrov. Luka: "Delam dolge korake, kar mi pride prav v kuhinji in na modni pisti." Toda 29-letni Ljubljančan pravi, da se ne bi rad tako izpostavljal: "Nočem, da si me ljudje zapomnijo po tem, kako hodim na pisti, ampak kako se obračam v kuhinji."