Luka Novak je novi MasterChef Slovenije

Velika finalista Luko Novaka in Evito Antončič so poleg sodnikov v najbolj popularni kuhinji v Sloveniji pozdravili tudi vsi tekmovalci, ki sta jih na svoji poti premagala. Najmlajša finalistka vseh sezon je bila vzhičena: " Jaz imam po celem telesu mravljince, kocine mi stojijo pokonci, v bistvu se sploh ne zavedam še čisto vsega." Luka, ki se je zaradi kuhanja odpovedal uspešni karieri, pa je povedal: " Jaz mislim, da si jaz in Evita zasluživa biti v finalu, ker sva pokazala skozi oddaje, da je ta najina strast do kuhanja enostavno prevelika, da bi zaključila kuhanje pred finalom." Pričakoval je borbo do zadnjih minut in zadnjih točk. Bine Volčič jima je rekel, naj za trenutek zapreta oči, ko sta jih odprla, pa je povedal: " Ne sanjata, res sta v velikem finalu."

Finalista sta izvedela, da bosta kuhala dvakrat, najprej glavno jed, nato še sladico. Za prvo kuhanje so jima sodniki pripravili skrivnostni škatli, pod katerima se je skrivala njuna naloga. Ti sta bili prazni, finalista pa sta ju morala napolniti sama in presenetiti sodnike. V 5-ih minutah sta morala v trgovini izbrati dve ključni sestavini za glavno jed. Za kuhanje sta imela na voljo 90 minut, trgovina je bila ves čas odprta. Karim Merdjadi : " Pomislita, kakšna jed vaju predstavlja zdaj, ko sta najboljša ljubiteljska kuharja v Sloveniji. " Evita je izbrala sestavini, s katerima v MasterChef kuhinji še ni kuhala, to so bila račja jetra in hobotnica. Sodnike je, kot je kasneje povedal Luka Jezeršek , sezula. A je tudi finalist Luka izbral zahtevni sestavini, morsko žabo in avokado. Bine je povedal, da je zelo drzen, saj sodnik Luka ne mara avokada, in dodal: " Ampak to je njegov problem. " In res se je sodnik Luka zelo veselil finalnega kuhanja.

Luka je morsko žabo nameraval sopariti, avokado pa spremeniti v majonezo. Poleg je nameraval pripraviti krompir, kuhan v ribjem fondu in čipko iz česna. Zavedal se je, da bo moral dati vse od sebe, saj Evita kuha nekaj posebnega. Iz jeter je nameravala pripraviti ganache, hobotnico je nameravala popeči in glazirati, poleg pa postreči račja prsa. Povedala je, da je želela pokazati drznost in je tudi verjela v izbrano kombinacijo. Poleg glavne jedi je mirno pripravljala tudi pozdrav iz kuhinje.

Sodniki so se spominjali, da je Lukovo pot zaznamovalo morje, sam je bil najbolj ponosen na krožnik s hobotnico, ki so jo zanj izbrali prijatelji. Evita je po drugi strani velikokrat presenetila s svojimi krožniki, denimo z vampi na azijski način, pa z grahovim creme bruleejem, nepozaben je bil tudi brioche z račjimi jetri, ki ga je sicer pripravljala v skupini. Sama ne bo pozabila, kako jo je Luka Jezeršek pospremil na balkon.

Finalista sta morala nato postreči pozdrav iz kuhinje. Luka je bil izredno zadovoljen, pripravil je tunin tatarec s peno iz limete in rožmarina, zeliščno polento in ocvrtimi sardelami. Evita je pripravila svinjsko potrebuševino s koruznimi žganci, jabolkom in zeleno. Karima je na pogled bolj pritegnil Lukov pozdrav iz kuhinje, ki se mu je zdel tudi izredno nežen in pravilno začinjen. Karim: " Orgazmično. " A se je Binetu kar smejalo, ko je poskusil Evitin pozdrav iz kuhinje: " Pričakoval sem malenkost bolj tradicionalen okus, nisem pa pričakoval takega buma v ustih ... Noro. " Karim je povedal, da tako izenačenih jedi še niso okušali, zato je odločala tehnična zahtevnost. Karim je točko namenil Eviti, Luka Luku, Bine pa Eviti, zato je bila finalistka v vodstvu.

Finalista sta se nato posvetila glavni jedi. Luka ni obupal, njegov cilj je bil ustvariti poezijo na krožniku. Zavedal pa se je, da mora pohiteti ter dodelati komponente. Evita je bila presenečena, ko je ugovotila, da je do konca izziva ostalo samo še 10 minut, saj je imela še ogromno dela. Evita: " Jaz sem mislila, da bom umrla. " Luka je že začel servirati glavno jed, medtem pa se je spomnil, da je pozabil na fige, ki jih je pripravil v zadnjih minutah. Evita je vroč pekač kar z golimi rokami povlekla iz pečice, Luka pa zadnji dve minuti, kot je povedal, sploh ni dihal. Evita je nato v zadnji sekundi na krožnik postavila še zadnjo komponento. Oba finalista sta si prislužila aplavz in sodniki so se po odličnih pozdravih iz kuhinje izredno veselili glavne jedi.

Evitino jed je Karim opisal kot izredno pogumno in domiselno, Bine v zanosu ni našel slovenske besede zanjo, po angleško jo je opisal kot 'outstanding', v prevodu izjemno. Bine navdušeno: " Meni se zdajle solzijo oči, zaradi tega, ker sem res tako ganjen pri takem krožniku. Zelo redko kaj takega doživim, zelo redko se kaj takega jaz spomnim. " Dodal je, da si Evita resnično zasluži finale: " Ti imaš to v sebi. " Luka ji je samo še čestital. Eviti je to pomenilo ogromno, večjih pohval si ne bi mogla želeti.

Pred zadnjim kuhanjem so finalista presenetili njuni najdražji, Lukovi prijatelji in Evitina družina. Luka: " Vsi vemo, čigava spodbuda šteje največ. Vajini najbližji že od začetka verjamejo v vaju. " Snidenje po tako dolgem času je bilo za oba zelo čustveno, nepričakovan obisk jima je ogromno pomenil.

Finalista je od pokala ločila samo še sladica, a to seveda ni bila navadna sladica. Karim: " Nekdo je očitno želel, da bo v finalu peklensko, ampak ne gledati mene. Letos je avtor sladice Bine. " Slednji je na mizo prinesel vse sestavine zanjo in predstavil idejo o sladici, v katero je ujel bogastvo gozda. Komponente sladice so bile tartufov kamen, lešnikov sponge cake z želodovo kremo in posutimi lešniki, krema iz jelenovega mozga v topinamburjevi miški, žele bonbon z okusom maline, jurček iz sladke jurčkove kreme, oblit s čokolado, mlečno lubje iz karameliziranega pečenega mleka z mavrahi in islandskim lišajem, hrustljav javorjev list iz rdeče pese in maline, hrastov list iz smrekovih iglic, za poseben vonj pa je poskrbel čaj iz gozdnih tal.

Finalista sta bila navdušena, hkrati pa ju je bilo strah izziva. Sodnik Luka je opazil, da se finalist poti že med samim okušanjem. Luka: "Vedel sem, da bom danes spustil dušo pri tej sladici." Sladica je bila tako kompleksna, da so sodniki za tehtanje sestavin za finalni izziv potrebovali uro in pol. Finalista je torej čakalo najbolj naporno in največ vredno kuhanje sezone. 10 minut sta imela na voljo, da preučita recept, dolg kar 11 strani, in organizirata delo. Nato se je začelo odštevanje, in sicer sta imela za pripravo na voljo tri ure in minute, ki sta jih prenesla iz polfinalne oddaje. Evita je imela tako 10 minut prednosti, Luka je začel 3 minute prej.

Luka drugič zapored preseneti pri zahtevni sladici

Sodniki so komentirali, da sta oba finalista zelo umirjena, kar jima je prišlo zelo prav pri tako zahtevni sladici. Evita je imela težave pri pripravi lubja iz kondenziranega mleka, za kar je porabila največ časa, a ji je na koncu uspelo. Luka je bil osredotočen, zavedal se je, da nima popravnega izpita. Karim je ocenil, da mu gre zelo dobro, po dobri uri je pripravljal že šest komponent. Evito je najbolj skrbela krema iz mozga iz jelenovih kosti. Luku se je zapletlo s hrastovimi listi. Sodniki so obema svetovali, naj pospešita. Evito so nato presenetili malinovi bonboni, lističi pa so bili njena nočna mora.