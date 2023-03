Luka Novak o MasterChefu: Avdicije so v bistvu zelo zabavne

V novi spletni oddaji MasterChef: Kuhna bomo vsak petek na 24ur.com prek pogovorov z ustvarjalci najbolj priljubljene kuharske oddaje pokukali v ozadje nastajanja MasterChefa Slovenija. Kako potekajo avdicije? Koliko materiala je posnetega za enourno oddajo? Kakšen je odnos med sodniki in tekmovalci? Govorili bomo tudi o tem, kako se nekdanji tekmovalci spominjajo svoje izkušnje in še veliko več. V prvi oddaji smo gostili Luko Novaka, lanskoletnega zmagovalca, in Lucijo Sirk, vodjo kastinga. Z njima smo se pogovarjali o avdicijah, prvih soočenjih z ekipo in prvimi testi. Kako se Luka spomni avdicij in kako sploh potekajo? Več v spletni oddaji MasterChef: Kuhna.