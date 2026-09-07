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MasterChef Slovenija

Luka Pangos: Če si dobre volje, dobro kuhaš

Ljubljana, 07. 09. 2026 09.56 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš
Luka Pangos

Nova, 12. sezona oddaje MasterChef Slovenija je že postregla z zanimivimi prigodami, pristopi in tekmovalci, ki se pod budnim očesom res strogih sodnikov potegujejo za laskavi naziv in bogato nagrado v višini 50.000 evrov, predvsem pa tudi za neprecenljive izkušnje, ki jim bodo dragocena popotnica za naprej.

Luka Pangos, zmagovalec 10. sezone šova MasterChef Slovenija, po zmagi ne počiva. "Tempo se ne ustavlja. Polovico časa še vedno kuham po celi Sloveniji, imam razne dogodke. Drugo polovico tedna pa snemam recepte, pišem bloge, ustvarjam recepte. V prostem času pa obnavljam kmetijo s punco," nam je zaupal.

Kljub polno zasedenemu urniku Luka pozorno spremlja novo sezono kuharskega tekmovanja. "Komentiram na kavču," se je pošalil in dodal, da se vsaka sezona že na začetku začne z višjo stopnjo znanja. "Zelo so izobraženi, popotniki. Mislim, da nas čaka veliko zanimivih receptov." Dodal je, da je vesel, da se tekmovalci med seboj dobro razumejo: "Če si dobre volje, dobro kuhaš."

Kaj Pangos meni o sodniški trojki? Preverite v pogovoru.

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