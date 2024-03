Luka Pangos do prve imunitete v zgodovini slovenskega MasterChefa

Štirje tekmovalci, Barbara Perić , Amadeja Lube , Luka Pangos in Jure Pavlič so se po uspehu na prvem skupinskem izzivu lahko povzpeli na balkon. Ostali tekmovalci bi se morali pomeriti na individualnem izzivu, a so sodniki poskrbeli za preobrat. Epska bitka je čakala prav četverico na balkonu. Karim Merdjadi : " O tem, kar čaka vas, so mnogi v tej kuhinji samo sanjali. " Luka Jezeršek : " In to je imuniteta. To ni le zlata vstopnica za na balkon. Imuniteta je močno orodje, s katerim lahko popolnoma spremenite potek tekmovanja. "

Izziv je za tekmovalce pripravil Jure Tomič, ki ga je Karim opisal kot mojstra, ki je balkanski žar povzdignil na popolnoma nov nivo. Je chef, someljé in svetovni prvak v pripravi testenin. Luka: "Da si danes priborite imuniteto, boste morali poustvariti jed, ki Juretu zares veliko pomeni." To so bili tortelini v mleku, kombinacija testenin in jedi, ki jo je prvič poskusil v Črni gori, jagenjčka v mleku. Luka: "Tisti, ki se uspe najbolj približati temu krožniku, dobi imuniteto." Pripraviti pa so morali tudi sladico in navdih zanjo je Jure črpal iz tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki združuje maslo, med in mleko.

Četverica je za pripravo obeh jedi imela na voljo 140 minut, Jure pa jim je svetoval, naj bodo natančni, naj spoštujejo sestavine in naj bodo samozavestni. Jure: "In predvsem bodite to, kar ste. To je formula za uspeh."

Tekmovalci so morali pohiteti z jagenjčkom in se dobro zorganizirati, saj so morali pripraviti veliko komponent. Jure jih je opozoril, naj si dobro preberejo recept, in ko se je tekmovalec Jure poglobil vanj, ga je zaskrbelo. Predvsem zaradi sladice, ki so njegova šibka točka. Barbaro je skrbelo vse, bila je v bolečinah in na trnih. Nakar se je le osredotočila in napovedala boj za imuniteto. V nadaljevanju ji je res šlo dobro od rok, bila je deležna pohval, a se je tudi pri Juretu opazil napredek. Amadeja je bila hvaležna za Mojmirjeve spodbudne besede, ki so jo v stresni tekmi s časom pomirile. Jure si je oddahnil, ko je sodnik Luka obkljukal vse njegove komponente, prvi je tudi zaključil s serviranjem. Tekmovalci na balonu pa so obžalovali, ker niso mogli sodelovati in se učiti od mojstra.