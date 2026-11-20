Na zmagovalnem krožniku zmagovalcev preteklih sezon MasterChef Slovenija so se znašli račka, njoki, miso omako, gel iz rdeče pese in maline, malo kokic in glaziran pastinak. Ko pa beseda nanese na osebne favorite, ima vsak svoj recept za zmago.

"Moj zagovalni krožnik so po mojem kakšna počasi pečena reberca. Zdaj, ko se bližamo praznikom pa morda še kakšna wellington pečenka, ki vedno prikliče nasmeh na usta," je povedal naš sodnik Mojmir Šiftar , ki se je na tokratnem dogodku znašel v vlogi voditelja. "Naš zmagovalni krožnik po koncertu je kakšna pica, ki res res paše. Zmagovani krožnik po turneji pa je mamina domača goveja juha," sta zaupala Jure Maček in Kris Guštin iz skupine Joker Out .

Kako se bo razpletlo dogajanje v kuhinji MasterChef Slovenija in kdo bo osvojil naziv zmagovalca 12. sezone, pa izveste prihodnji teden na POP TV in VOYO.

A tudi kuharski mojstri vedo, da si je delo v kuhinji včasih dobro nekoliko olajšati. Za okusnimi jedmi se namreč pogosto skrivajo povsem preprosti triki. "Najbolj si poenostaviš, če upoštevaš Italijane. Oni imajo par sestavin, ki so kvalitetne," je povedal Luka Pangos. Tudi bobnar skupine Joker Out ima svoj trik, da preveri, če je olje za cvrtje dovolj vroče. "Leseno kuhalnico potopiš v olje in če zacvrči, je dovolj vroče," je zaupal. Teja Jugovic pa se je strinjala, da je zelo pomembna predpriprava in pohvalila, da je v tem zelo dober njen mož Jani Jugovic.

Kakšne nasvete pa sta dala MasterChef sodnika Luka in Mojmir? Preverite v zgornjem videu.