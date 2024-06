Luka Pangos po zmagi v MasterChefu našel tudi svojo sanjsko kmetijo

Polfinalno kuhanje je bilo zame res stresno. Hotel sem izkoristiti vsako minuto, da res dodelam komponente, saj res nisem imel na voljo veliko sestavin. Na koncu mi je za plating, ki mi gre res najslabše, zmanjkala dodatna minuta, da bi res dodelal tudi izgled krožnika. Kot vedno sem bil suveren glede okusov, ampak zavedam se, da v polfinalu šteje tudi plating in zato me je bilo strah. Ampak čim sem slišal prve komentarje, sem vedel, da je bil strah zaman, in zato je bilo veselje še toliko večje. Ne vem, s čim bi še lahko primerjal to veselje, saj je to trenutno uresničitev mojih sanj, ne samo kariera.

V polfinalu si se pomeril z Juretom Pavličem in Klaro Šmigoc. Do zadnjega trenutka si dvomil, da ti bodo sodniki namenili vstopnico za finale. Bil si srečen, kot še nikoli doslej, ampak to verjetno velja samo za karierne uspehe, kajne?

Po prvem kuhanju sem letel. Perfektna desetka je nekaj, kar si za svojo kreacijo samo želiš. Še posebej sem ponosen na to jed, ker sem jo sam skreiral, pri kreaciji pa sem izviral iz svojih istrskih korenin. Pa še postavitev je uspela, kar je zame presenetljivo. Jed hočem še dodatno izpopolniti in jo predstaviti ljudem.

Napredovanje v finale je bilo res grenko-sladko zaradi izpada Jureta. Res sva upala na skupen finale, ker sva skupaj šla čez to izkušnjo in sva se hotela udariti v treh izzivih. Sigurno bi bilo tesno. Ampak ok, v vsakem primeru je en Mrki v finalu in iz tega bova skušala potegniti največ. Takoj sem ga pogrešal, sploh zaradi skupnih jutranjih ritualov ob kavici. Kar malo izgubljen sem bil, ampak sva bila ves čas na vezi in res mi je nudil veliko podpore, sploh psihološke. Tudi kakšen njegov nasvet mi je prišel prav v finalu.

Za glavno jed si dobil dve osmici in eno devetico. Ampak tudi za to jed bi z lepšo postavitvijo lahko dobil več točk. Kljub temu si večer zaključil s sedmimi točkami prednosti. Kako si preživljal ure do odločilnega merjenja kuharskih spretnosti?

Vedel sem, da na postavitvah nisem najmočnejši, zato sem se že pred finalom odločil, da ostanem zvest svojemu stilu. Kompleksne in dodelane komponente ter odbite kombinacije okusov. In ves čas sem upal, da bodo okusi nadoknadili zaostanek na prezentaciji. Trudil sem se, ampak vem, da Klari težko pariram na tem področju, ker ima res občutek za estetiko in izkušeno rokico. Zato sem se poskusil glede teh stvari čim manj obremenjevati in sem upal, da bo kreativna žilica delala na polno.

Med zadnjim kuharskim dvobojem so te spodbujali tvoji najdražji. Kakšen je bil objem s Sarah po tako dolgem času in ali ti je med kuhanjem fokus kaj uhajal izpod nadzora?

Ta objem mi ni jemal fokusa, ampak mi je dal poseben zagon. Za Sarah mislim, da kuham najboljše in v glavo sem si dal, da delam sladico za njo. Uporabil sem njen najljubši sadež, sladico pa dopolnil s sestavinami, ki jih nima najraje. Dostikrat ji rad skuham kaj, kar ji ni všeč, ampak se tako potrudim, da na koncu spremenim njeno mnenje. To mi je poseben izziv.

Tvoja nasprotnica Klara je pripravila vrhunsko sladico, a tudi sam nisi zaostajal z okusi, postavitev je pa spet druga zgodba. Je bilo to znova zaradi tega, ker si lovil zadnje sekunde?

V to, da bo Klara pripravila vrhunsko sladico, nisem dvomil, saj je izobražena in izkušena na tem področju. Ampak vedel sem, da lahko tudi v sladici pokažem svojo kreativnost. Morda je izgledalo, da sem lovil zadnje sekunde, ampak že na sredini kuhanja sem bil prepričan, da mi bo uspelo. Imel sem jasen plan in nisem delal napak. Glede platinga' pa vprašanje, če bi bil dosti boljši, tudi če bi imel dodatnih 5 minut. Enostavno meni izgled ne pomeni toliko, kot okusi. Jaz želim s svojo jedjo gostu pričarati neko novo izkušnjo in pripraviti nekaj, s čimer se ukvarja in aktiviram njegov možgan'. Pomembne so mi barve, in da jed izgleda privlačno, ker se zavedam, da jemo z očmi. Ampak še nikoli nisem bil razočaran nad izgledom, če je bila jed na koncu dobra in sem spoznal nekaj novega.

Mojmir Šiftar je takrat izjavil, da mu ni jasno, kje pobiraš svoje ideje. Od kje torej?

Sva že dva, ki jima ni jasno. Vedel sem, da znam dodelati okuse. Ampak te kombinacije, ki sem jih kazal v MasterChefu, ne vem, od kje sem jih pobiral. Enostavno sem tako padel v kreacije jedi, da sem kar videl, kako stvari pašejo skupaj in kako iz sestavin potegniti maksimum. Podobni prikazi so bili kot pri priljubljeni seriji Queen's Gambit. In neizmerno sem hvaležen za to, ker vem, da mi bodo te spretnosti koristile na moji kulinarični poti še naprej.