Luka Pangos: Pustil je uspešno kariero, da bi sledil svoji strasti

29-letni Luka Pangos, pol Štajerec, pol Primorec, je nekdanji veslač, model in statist, sicer pa svobodnjak. Lani je dal odpoved, ker mu delo od devetih do petih ni več ustrezalo. Za sabo pušča delo v marketingu, ki je bilo zanj preveč stresno, in se podaja v razburkane vode MasterChefa Slovenija. A tudi tam se bo moral spopasti z zahtevnimi izzivi. Luka: "Že od najstniških let opravljam bolj dinamična in stresna dela, ker v življenju nenehno potrebujem izzive in ti me motivirajo. Ampak če nečesa ne počneš s strastjo in imaš hud tempo, to privede do izgorelosti. Verjamem, da me bodo MasterChef izzivi potisnili iz cone udobja, in kolikor je težko biti v tej coni, se ravno takrat najbolje odrežem. Dobro delujem pod pritiskom in to sem najbolj spoznal v svoji bivši službi v marketingu. Vedno, ko so se bližali roki oddaje, sem bil najbolj kreativen in sem našel dobre rešitve. Največjo sposobnost, ki mi jo je dala služba, pa je sposobnost hitrega reševanja problemov oz. zapletov, in mislim, da je to moja največja prednost v tekmovanju. Veliko stvari gre lahko narobe med kuho, sploh z omejitvami in časovnim pritiskom."

Luka Pangos FOTO: POP TV icon-expand

Luka je že oddan in prav njegovo dekle je krivo, da, kot pravi sam, tako veliko in tako dobro kuha. Ljubezen gre namreč skozi želodec. Luka: "Res verjamem, da gre ljubezen skozi želodec. Nikoli se ne potrudiš bolj kot takrat, ko kuhaš za bližnje osebe, in ljubezen je tista magična sestavina. Enostavno si bolj pozoren na detajle in ti dajo tisto piko na i. Ker sva s punco malce izbirčna, je bila moja misija sestaviti obroke, ki bodo všeč obema. Zavedam se pomena dobre in zdrave prehrane, zato sem začel iskati nove načine priprave sestavin, ki jih prej nisva imela rada zaradi tekstur ali zato, ker jih v večini pripravljajo na napačen način. Ona je tudi kriva, da sem končno oddal prijavo za MasterChef Slovenija, saj si sam nisem upal, ker sem preveč dvomil v svoje znanje in izkušnje."

Lukova sladica FOTO: osebni arhiv tekmovalca icon-expand

Luka pravi, da rad hodi po robu, zaradi česar je življenje bolj zanimivo in dinamično, poleg tega je vedno zraven pri neumnostih. Slednje o njem menijo njegovi prijatelji. Luka: "Ni me strah preizkušati novih stvari in kdaj tudi tvegati. Rad se spravljam iz cone udobja, predvsem s kakšnimi adrenalinskimi aktivnostmi, in sprejemam odločitve, ki niso ravno običajne. To dokazujejo moje sanje in to, da sem kljub uspešni karieri pustil vse in sledim svoji strasti. Kakor sem po eni strani preračunljiv in previden, po drugi strani rad odplujem iz varnega pristana kljub slabim napovedim. Recimo, da raje uživam v poti, kakor stremim k cilju – zanimive stvari se zgodijo vmes."

Del svojega otroštva je preživel na veliki kmetiji, ki jo ima njegova babica na Štajerskem. V njem je zato dozorela želja po lastni turistični kmetiji. Luka: "Moji najlepši spomini na otroštvo so dolge poletne in zimske počitnice na kmetiji pri babici. Zraven sem bil pri vseh kmečkih opravilih, kot so košnja in spravilo sena, krmljenje, kidanje, molža, koline, ipd. V moj spomin se je močno zakoreninil okus doma pridelane hrane in kako lahko iz malo narediš res veliko, sploh z veliko ljubezni. Med odraščanjem sem spoznal, kako smo se ljudje razvadili s kupovanjem v trgovinah in nehali spoštovati hrano, hkrati pa jemo dosti manj kvalitetno in bolj predelano hrano. Želim se vrniti par korakov nazaj in živeti bližje naravi ter se odmakniti od mestnega življenja, kjer vidim, da svojega časa ne izkoriščam dobro ter se počutim kot le del nekega sistema, v katerega ne sodim."

Luka ima prelepe spomine na podeželsko življenje. FOTO: osebni arhiv tekmovalca icon-expand