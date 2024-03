Luka Pangos sodnikom zakuhal nebeško doživetje

Karimov recept za prvi izziv

8 tekmovalcev se je pomerilo na prvem individualnem izzivu sezone. Karim Merdjadi: "Vsi vedo, da so moja strast sladice. Ampak poleg Luke tudi jaz obožujem ocvrtega piščanca." Osmerici je razkril recept za popolne ocvrte piščančje prsi, ki morajo biti hrustljave in sočne. Uporabil je tehniko kuhanja v kopeli oz. 'sous vide', za začetek pa je poskrbel za marinado, na osnovi katere je kasneje pripravil masleno omako.

Paniranju je sledilo cvrtje, rezultat pa je navdušil tekmovalce, pred katerimi je bil podoben izziv. Uporabiti so morali tehniko kuhanja v kopeli, pri paniranju in cvrtju pa so morali biti kreativni. Pripraviti so morali bistrojski krožnik z enostavnimi, a dodelanimi komponentami. Na voljo so imeli 75 minut, sodniki pa so nameravali poskusiti samo 5 krožnikov in le enega izmed tekmovalcev je čakal balkon.

Luka Pangos, Lidija Subašić, Julija Bukvič in Dana Ilić so navdih za krožnik črpali iz azijske kulinarike, njihove zamisli pa so veliko obetale. Karim je bil predvsem navdušen nad Julijino. Matjaž Vengust je po predstavitvi v MasterChef kuhinji že drugič pripravljal cvrtje, a si Luka Jezeršek ni prav dobro predstavljal njegovega krožnika. Klara Šmigoc je bila suverena, Rok Novak prav tako, v svojo jed je kot strasten vinar vkomponiral vino. Le Amadeja Lube ni pričakovala izziva s piščancem in se nikakor ni mogla osredotočiti.

Rok je po cvrtju ugotovil, da je njegov piščanec surov. Narezanega je ponovno potopil v olje, Karim pa je napovedal, da je v tistem trenutku postal kandidat za prvi črn predpasnik. Matjaž ni pripravil dovolj kompaktne mase za njoke, zato so ti med kuhanjem razpadli. Odločil se je, da bo iz njih pripravil pire, na koncu pa so njoki postali krompirjevi špageti.