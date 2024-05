Luka Pangos v dvoboju za prednost premagal Sanjo Sirk

Luka je tako postal zmagovalec prvega kroga, zato se je edini pomeril s finalistko pete sezone MasterChefa Slovenija, Sanjo Sirk . Gostja je priznala, da ima veliko tremo, se ji je pa povrnilo ogromno spominov, med drugimi na prvo kuhanje. Takrat se je ob potrditvi sodnikov v njej razplamtela iskra in ji dala zagon. Kot je povedala, je bila po tekmovanju s svetlobno hitrostjo izstreljena v profesionalni svet kulinarike, odprlo se ji je ogromno priložnosti in je polno zaposlena. Je vodja kuhinje v restavraciji v Lipici, dela butične sladice za znano restavracijo na Bledu in piše recepte za Okusno.je . Najbolj pomembno pa ji je, da se je v MasterChef tekmovanju naučila spopadati s stresom, kar je v restavraciji zelo pomembno.

Za drugo prednost v tekmovanju so se pomerili štirje tekmovalci, ki so s kuhanjem v parih zasedli prva mesta med najboljšo deseterico. Blanka Erniša , Luka Pangos , Jure Pavlič in Julija Bukvič so se borili v dveh krogih. Za test prepoznavanja sestavin so sodniki pripravili svojo musako, v kateri se je skrivalo kar 22 različnih sestavin. Jure je izpadel prvi, saj ni pravilno ugotovil jagnjetine. Blanka je zgrešila z origanom, Julija pa s sušenimi paradižniki.

Sodniki so se veselili obeh krožnikov, s Sanjine postaje jim je omamno dišalo, občudovali pa so Lukove ideje, saj je mandarino vključil v vse komponente svoje sladice. Pred koncem je imel težave z moussom, ki se ni dovolj strdil. Pred serviranjem je bil zato pod velikim stresom, medtem ko je Sanja svoj jed povsem mirno servirala in zaključila pred iztekom časa. A sta oba dostavila lepa in vabljiva krožnika.

Sodniki so za njun izziv pripravli pet sestavin, na katere v domači kuhinji ponavadi pozabimo. Želeli so, da zaživijo v njunih jedeh. Luka je lahko izbral sestavino, izbiral je med muškatnim oreščkom, kavo, fižolom, mandarino in suho salamo. Odločil se je za mandarino, želel pa se je preizkusiti v pripravi sladic, ki so njegova šibka točka. Sanja se je odločila za slano jed, kar je bil izziv tudi zanjo, saj mandarine še ni uporabila na ta način.

Luka si pribori prednost

Sanjini mandarinini ravioli, polnjeni z lososom, kapesantami, gamberi, z infuzirano mandarinino lupino in omako iz rakcev in mandarine so navdušili. Mojmir Šiftar: "Se pozna, da si bila kraljica tisoč in enega testa." V jedi se je lepo čutila mandarina, Luko Jezerška je navdušil tudi pookus, ki ga je pustila nežna omaka. Karim Merdjadi pa je povedal: "Nedvomno se čuti ta srčen pristop do kuhanja in pa nežna ženska roka, ki je pripravila eno tako jed." Pohvalil je lepo, svileno omako, želel pa bi si več mandarine v polnilu, s katero bi sadež v jedi maksimalno poudarila.

Luka je pripravil sorbet iz mandarine in korenja, tuile z mandarininim prahom, mousse iz bele čokolade in cimeta ter mandarinino karamelno omako. Karim je ocenil, da je mandarino povzdignil na najvišji možni piedestal. Pohvalil je kombinacijo s korenjem, zmotilo ga je le to, da je bil mousse malce gumijast, a je sladico ocenil kot zelo dobro. Mojmir je bil navdušen nad okusi in svežino, le karamela se mu je zdela odveč. A se Luka z njim ni strinjal, saj mu je bil všeč preplet svežine in konkretne sladkobe, ki se je po njegovem mnenju združila v popolno simfonijo.