Luka Pangos: Veliko vlogo pri njegovih uspehih imajo njegovi najdražji

Luka Pangos je v MasterChef tekmovanju pokazal že veliko, ta teden mu je v paru z Blanko Erniša uspel preboj med najboljšo deseterico, ob vseh svojih uspehih pa ostaja človek s srcem. Kot je povedala Martina Pušnik , sotekmovalce vedno spodbuja, jim pomaga in jim nesebično daje nasvete. Ni pa priljubljen samo med sotekmovalci, najbolj zveste navijače ima seveda doma in med njimi je njegova mama Karmen Pangos , ki ga vseskozi bodri tudi na družbenih omrežjih. Med drugim je zapisala: " Ko dovolimo svojemu talentu, da zaživi svoj potencial, in to z vztrajnostjo, strastjo in trdim delom pilimo do odličnosti, je pot do sanj in tega, da ti Življenje uspe, popolnoma odprta. "

Lukova mama je high-performance coach oziroma poslovna trenerka, ki inspirira in podpira ljudi, da najdejo svoje potenciale ter razvijajo svoje veščine vodenja. Je tudi mentorica in predavateljica, tekmovalec pa ji pripisuje veliko vlogo pri svojih uspehih, tudi v MasterChefu. Luka: "Res si nisem predstavljal, da mi bo šlo v tekmovanju tako dobro, ampak vse, kar sem do sedaj počel, se mi je v tem obdobju združilo v eno tako lepo celoto in resnično uživam v izkušnji. Veliko vlogo pri teh uspehih ima tudi mami in celotna družina, ki mi stoji ob strani. Kako se spopadati z izzivi, iskati svojo strast in delati na sebi, sem dobil predvsem od mami. Iz njene uspešne poslovne poti, ki jo je zgradila sama in iz 'nič', sem se ogromno naučil. Hkrati pa to, kar ona predava in kako mentorira, tudi živi. Nikoli nisva imela nobene uradne ure izobraževanja, ampak za vse vrednote, nauke in nasvete, ki mi jih je dala skozi vzgojo, sem in bom večno hvaležen. Vidim, kako mi pomagajo tudi na moji novi poti v MasterChefu in na poti do kmetije, kjer bolj kot kaj drugega potrebujem samo pogum, trdo delo in malček sreče."

Luka pa je dobil tudi MasterChef mamo. Za prednost v enem izmed prihodnjih izzivov se je kot najboljši v prepoznavanju okusov namreč pomeril s finalistko 5. sezone MasterChefa Slovenija, Sanjo Sirk, ki si je zaradi njegove strasti iskreno želela, da bi napredoval in da bi mu uspelo: "Jaz mu privoščim, kot da bi ga jaz rodila." Luka: "Jaz sem bil tako vesel, ko sem izvedel, da se bom imel priložnost pomeriti s Sanjo Sirk. Navijal sem zanjo in jo tudi spremljal pozneje. Potem me je pa še tako lepo sprejela in ta njena čudovita energija, ki je v živo še močnejša kakor preko ekranov. Očitno sem dobil še MasterChef mamo, kaj 'češ boljšega! Naslednjič si želiva skupaj kuhati in ne tekmovati drug proti drugemu. Zagotovo bo kakšna priložnost po tekmovanju. Vem, da se lahko od Sanje ogromno naučim, in tudi, da se bomo imeli res dobro."