Luka po prvem finalnem večeru v vodstvu, Klara ostaja borbeno razpoložena

OGLAS

Finalista z jasnimi cilji V zadnjem finalnem dvoboju sta se za naziv MasterChef Slovenija pomerila Klara Šmigoc in Luka Pangos. Luka je pred prvim kuhanjem povedal: "V MasterChefa sem se prijavil, zato ker si res želim uresničiti, kuhati do konca življenja. Res hočem zmagati." Klara: "Definitivno verjamem, da bo to ena najbolj nepozabnih izkušenj v mojem življenju. In zato jo bom še bolj izkoristila."

Finalista desete sezone, Luka Pangos in Klara Šmigoc FOTO: POP TV icon-expand

Karim Merdjadi: "Klaro smo spoznali kot spretno slaščičarko s sanjami o lastni slaščičarni." Luka Jezeršek: "Res občudujem ljudi, ki na ta poklic gledajo tako s strastjo, z ljubeznijo." Mojmir Šiftar: "S svojo drznostjo je Luka hodil po robu. Za njega nobena sestavina ni bila prevelik zalogaj." Karim Merdjadi je dodal: "Vsi, ki vstopamo v ta svet, imamo veliko ljubezen do hrane in pa željo do kuhanja." Ponosna v MasterChef uniformah Finalista sta s ponosom nadela MasterChef uniformi. Luka je pred finalnim dvobojem napovedal, da bo iz svoje zakladnice povlekel vso svoje znanje, ki ga je pridobil pred in v MasterChefu, oboje združil in dal sebe na krožnik. Klara se je v tekmovanju naučila, da lahko s trudom in učenjem doseže vse. Bila je presenečena, ker je v tekmovanje prišla kot slaščičarka, a ji je uspelo priti vse do finala. V MasterChef kuhinjo so za to priložnost prišli nekdanji tekmovalci, ki so prihod finalistov pospremili z aplavzom. Klara je povedala, da je zelo ponosna nase. Luka je dodal, da se v uniformi počuti 'malo bolj kuharsko' in da živi svoje sanje.

Finalno kuhanje so z balkona spremljali nekdanji tekmovalci. FOTO: POP TV icon-expand

Prvič kar dva finalna večera Prvič v zgodovini slovenskega MasterChefa se je oziroma se še bo finalna bitka odvijala kar dva dni. Sodniki so za začetek želeli v predjedi odkriti edinstven kulinarični slog obeh finalistov. Klara: "Igrivost, domačnost in barvitost. To sem jaz." Luka: "Pokazal bi rad, s čim sem jaz odraščal, dejansko izviram iz svojih čustev, preprostih sestavin." In iz njih pripravi vrhunsko jed. Karim: "Prepričajta nas, da s svojim kulinaričnim slogom lahko krmarita ne le v MasterChef izzivih, ampak tudi v kulinaričnem vsetu." Za kuhanje sta imela na voljo 70 minut, trgovina je bila ves čas odprta. Vrnitev h koreninam Klara je povedala, da gre na vse ali nič. Odločila se je za Pohorski lonec, a na svoj način. Klara: "Zelo sem ponosna, da sem Štajerka, zelo mi je všeč, da bom lahko danes tudi svoje Pohorje, svojo deželo, od koder prihajam, tudi predstavila na svojem krožniku." Luka in Karim sta bila navdušena nad idejo, finalistka pa je vedela, da bo morala pohiteti, saj je bila jed kompleksna. Sodniki so se spominjali Lukove kreativnosti, drznosti, tega, da je drugačen, da razmišlja zelo na široko in da pozna okuse. Tudi s prvim kuhanjem je izhajal iz svojih spominov in tega, kdo ga je navdušil za kuhanje. Vrnil se je v Istro, kjer je bil rojen in vzgojen, poklonil se ji je s sardelami na šavor, seveda na drugačen način. Pojasnil je, da lahko med kuhanjem izrazi svojo kreativnost. Tudi on je s svojo idejo navdušil sodnike. Mojmir pa ga je opozoril, da se mora posvetiti predstavitvi.

Sodniki Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi FOTO: POP TV icon-expand

Klara je povedala, da se je v tekmovanju ogromno naučila. Njen cilj so bile tri desetice za prvo jed, saj bi ji prinesle potrebno samozavest za nadaljevanje. A je nekaj minut do konca izziva še pripravljala raviol. Luku se je tik pred iztekom časa zažgala omaka, ki bi poskbela za piko na i. Tekmovalec ni vedel, ali ima rezervni načrt. Finalista sta hitela s postavitvijo, na koncu jima je uspelo. Fantastična Lukova predjed Prvi je pred sodnike stopil Luka in Mojmir je povedal, da so končno dočakali lep krožnik. Finalist je pripravil karamelizirane sardele na šavor z omako iz češnjevih paradižnikov, sponge s črnim česnom in limonino-rožmarinov sneg. Mojmir: "Ne vem, s čim si me bolj presenetil, Luka. Z videzom, okusi ali pa že s samo tehnično dovršenostjo in kako si razmišljal." Na srečo je Luka iz paradižnikov uspel iztisniti sok in poskrbeti za piko na i. Sodnik Luka je pohvalil njegovo izbiro sardel, iz katerih je pripravil vrhunsko jed. Karim je dodal, da je v njegovi jedi ravno prav komponent: "Tvoja jed ni dobra, ampak je fantastična." Klarin poklon Pohorju Klara je pripravila pohorski pisker s tremi vrstami mesa, kolerabni zvitek, majonezo črnega česna, hrustek z lešniki in brusnični džem. Jed je Karima odpeljala na Pohorje. Mojmir je ocenil, da se je finalistka naučila veliko tehnik, želel bi si pojesti še več, a je bilo za predjed povsem dovolj. Tudi Luka je bil zadovoljen, Klari je čestital za jed. Karim je še dodal, da je naredila velik poklon svojim koreninam in Pohorju.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

Lukova finalna predjed za tri desetice icon-picture-layer-2 1 / 2

Klari 27 točk, tri desetice za Luko Sodniki so podelili prve točke. Mojmir: "Oba sta pokazala, da v kuhinji z vama ni šale. Ampak na najvišjo stopničko lahko stopi le eden." Klari so vsi trije sodniki namenili po 9 točk, skupaj jih je torej dobila 27 točk. Luka je za svojo predjed dobil vseh 30 točk. Klara ni obupala, ampak je bila še bolj motivirana. Verjela je, da bo njena glavna jed še boljša. Glavna jed s kopunom Za drugo kuhanje so sodniki izbrali legendarni MasterChef izziv. Vsak sodnik je pod skrivnostne škatle skril eno sestavino. Sodnik Luka je izhajal iz svojih korenin in izbral kopuna, nad katerim se najbolj navdušuje. Mojmir je s svojo sestavino preizkušal drznost finalistov, odločil se je za medvedjo šapo. Karim pa je povedal: "Da pridobiš ta naziv, moraš obvladati sestavine, ki kraljujejo v svetu visoke kulinarike. In v sam vrh sodi fois gras, gosja jetra." Finalista sta sama izločila dve sestavini, odločila sta se za gosja jetra in medvedjo šapo, zatorej sta kuhala s kopunom. Mojmir: "Pokažita nam, da lahko tradicija zasije v popolnoma novi luči." Za kuhanje so jima odmerili 110 minut. Klara se je odločila za surf'n'turf, kar je bilo sodnikom zelo všeč, edina skrb je bila preveč sladkih komponent na krožniiku. V nadaljevanju jih je tudi skrbelo, da ne bo pokazala dovolj. Finalistka je nato dobila idejo za rolado, s polnilom iz jeter kopuna. Luka si je znova zadal veliko komponent, ki so bile tehnično bolj zahtevne. Trojica se je bala, da bo njegova jed premalo barvita. Sodnik Luka ga je opozoril, da mora s slanimi jedmi osvojiti čim več točk, saj bo s sladico to morda težje. Finalist na koncu ni bil zadovoljen s postavitvijo.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

Klarina finalna glavna jed icon-picture-layer-2 1 / 2

Klarini navduši z barvitimi krožniki, manj z okusi Klara je znova presenetila z lepim krožnikom. Pripravila je kopunovo rolado, kozice, pommes duchesse, kremo sladkega krompirja, ocvrtega kopuna, pomarančno majonezo ter koriandrovo olje. Karim je pohvalil okusno omako in lepo pečene rakce. Mojmir je pohvalil polno kombinacijo okusov, a je bila rolada presuha. Za Luko jed ni bila simfonija, ki jo je želel slišati: "Vem, da je veliko truda tukaj notri, ampak je vprašanje, če je bil usmerjen v pravo smer." Lukov slab prvi vtis, nato pa roka v ogenj za okuse Luka je pripravil polnjenega kopuna, peteršiljev fars, pire iz ožganih krompirjevih olupkov, sušene olive, drobljenec iz pinjenca, koruzni tourbillon in omako iz kopuna. Mojmir ni bil zadovoljen z izgledom, tudi Karim je povedal: "Na pogled mi ni všeč, za okuse bi dal pa roko v ogenj." Posebej je pohvalil idejo za polnjene prsi in pire, Luka je pohvalil drobljenec s pinjencem, Mojmir pa je bil navdušen nad tourbillonom in omako. 7 točk prednosti za Luko, Klara ostaja optimistična Sodniki so podelili točke za glavno jed. Sodnik Luka: "Pred nami je trenutek, ki bo razkril, kdo je prvi finalni večer prevzel vodstvo." Karim: "Draga finalista, odločale so malenkosti." Klara je za svojo glavno jed dobila tri sedmice, skupaj je na koncu prvega finalnega večera imela 48 točk. Luku so sodniki namenili dve osmici in Karimovo devetico, tako je večer zaključil s 55 točkami, torej s sedmimi točkami prednosti. O zmagovalcu bo odločala sladica in Klara je povedala, da ni še nič izgubljeno.

Prihodnjič bo znan veliki zmagovalec desete sezone MasterChefa Slovenija. Ne zamudite drugega in odločilnega finalnega večera jutri ob 21.15 na POP TV.