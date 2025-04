Luka s prijazno gesto obupani Barbari dal krila

Barbara Poljanec iz Škofje Loke, tekmovalka nove sezone MasterChefa Slovenija , je po poklicu slaščičarka. Pričakovali bi, da jo bo napoved zadnjega izločitvenega testa, v okviru katerega so tekmovalci pripravljali torte iz palačink, razveselila, pa ni bilo tako. Pojasnila je, da palačink ne mara, saj so jih imeli doma na jedilniku vsak petek, in se jih je enostavno prenajedla. Zato je bila pred začetkom priprave videti precej zaskrbljena. Barbara: " Ne vem, kaj se mi je takrat porajalo v glavi. Mogoče me je ta izziv kar precej zmedel. Na nek način nisem pričakovala take naloge. Izziva sem se lotila brez dobrega načrta in mislim, da je bila to zelo velika napaka, ki me je skoraj stala odhoda domov. "

In res je imela na začetku velike težave. Masa se ji je lepila na ponev in z vsako novo zavrženo palačinko je njen obup le naraščal. Barbara: " Peke palačink sem se lotila, tako kot ostali, z dvema ponvama. Ker mi ni šlo dobro, me je vse skupaj naredilo zelo živčno. Takrat bi si želela, da bi se stvari lotila, tako kot jaz znam, ne pa, da na nek način posnemam ostale tekmovalce. Mogoče nisem bila tako suverena in verjela vase. Potem pa mi je še zmanjkalo mase za palačinke, in ker sem morala ponavljati še ta postopek, sem se ustrašila, da mi bo zmanjkalo časa. "

Sodniki so napovedovali, da se bo zgodil čudež, če ji bo uspelo, in v primeru neuspeha bi se morala posloviti od pokala. A v ravno pravšnjem trenutku je k njej pristopil Luka Jezeršek, jo ustavil in ji namenil spodbudne besede. Trenutki, ki so v zahtevnem tekmovanju za vse tekmovalce tako zelo dragoceni. Barbara: "Res se mu neizmerno hvaležna, da me je v tej situaciji znal pomiriti, da je verjel vame, mi dal motivacijo, da sem sposobna izziv izpeljati do konca. Po tem sem globoko zadihala, si določila končni cilj, kaj želim dostaviti, in potem so stvari stekle, tako kot bi morale že na začetku."

Po prijazni gesti pozornega sodnika je Barbara dobila krila, v pripravi je prehitela skoraj vse sotekmovalce in dostavila lepo in zelo okusno torto. Kako zelo okusna je bila, je potrdil sam slaščičarski mojster Karim Merdjadi, ki je njeno idejo in izvedbo opisal kot genialno. Karim: "Zelo okusno, zelo sveže. Super je. In ko enkrat začneš verjeti vase, potem prideš do takšnega rezultata."