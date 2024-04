Luka ob odličnih komentarjih sodnikov potočil solze

Kuhanje v parih, zvezda večera je bilo jabolko

Blanka Erniša, Klara Šmigoc, Martina Pušnik in Dana Ilić so kot članice zmagovalne skupine individualni izziv spremljale z balkona. Vsi ostali tekmovalci so kuhali z zvezdo večera, jabolkom. Luka Jezeršek: "Sočna, sladka, lahko tudi kiselkasta. Jabolka so ena najbolj hvaležnih in vsestranskih sestavin za kuhanje. V Sloveniji pridelujemo več kot 70 različnih sort jabolk. Vsaka sorta ima seveda svoj okus in pa značilnost, nekatera so boljša sveža, druga pa zablestijo, šele ko jih termično obdelamo." Mojmir Šiftar: "Danes bo ključnega pomena, da za vašo jed izberete pravo sorto jabolk."

Tekmovalci so imeli na voljo 60 minut, trgovina je bila odprta ves čas. Morali so uporabiti vso svojo domišljijo in pripraviti jed, v kateri bi jabolko zablestelo. Za dve prosti mesti na balkonu so kuhali v parih. Karim Merdjadi: "Vaš sosed je danes vaš nasprotnik." Luka: "Ne podcenjujte svojega tekmeca, ker na pokušanje pride le eden od vaju."